Свежий выпуск
С непогодой шутки плохи
Левкович Елена
корреспондент

Минувшие праздники стали настоящим испытанием для автомобилистов.

Если говорить о столице, то за последний праздничный день в Нур-Султане зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП один человек получил телесные повреждения, сообщили в городском департаменте полиции.

Между тем полицейские обращались к горожанам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями и строго соблюдать установленный скоростной режим. Но избежать столкновений не удалось. Предупреждали и тех, кто собирался выезжать за пределы города. Однако многие просто проигнорировали обращения.

22 марта на выезде из столицы в сторону Караганды более сотни автомашин застряли в пробке в ожидании открытия трассы. На встречном направлении, на выезде из шахтерской столицы, пробка образовалась уже из более чем 200 транспорт­ных средств. В Карагандинской области также было объявлено штормовое предупреждение, а в самой Караганде за буранное 23 марта произошло 22 ДТП. Пострадали три человека, один погиб.

Массовое ДТП произошло и на автодороге по направлению Косшы – Нур-Султан. На распространяемом в Сети видео видны последствия столкновения автобуса и 11 машин.

Тем временем в ДТП в Акмолинской области погибли три человека, двое из них – дети. Пострадавших – в разы больше. По поручению руководства департамента полиции на все автодороги республиканского и областного значения были выведены дополнительные наряды батальона патрульной полиции для осуществления надзора за движением и оказания своевременной помощи автомобилистам. Люди часами стояли в пробках, присылая видео с мест происшествий.

По данным МЧС республики, 23 марта из снежных заносов в столице, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях спасено и эвакуировано 687 человек, в том числе 114 детей. В столице, Актюбинской, Карагандинской областях из снежного плена вызволено и отбуксировано 39 единиц легковой техники и один автобус. В аварийно-спасательных работах были задействованы 578 человек и 373 единицы техники МЧС, МВД, МИО и дорожных служб.

Так, 23 марта в период с 13 часов по 20.00 лишь в трех районах Акмолинской области из снежного заноса спасены и доставлены в ближайшие населенные пункты 80 человек, из них 22 несовершеннолетних. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

На 24 марта к расчистке трасс республиканского значения привлечены 600 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы и тракторы.

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