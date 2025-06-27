В минувшую среду в центре внимания оказались акмолинские параспортсмены Еркин Габбасов и Давид Дегтярев. Оба прославили свою область в мире, внесли значительный вклад в развитие пара­спорта в Казахстане.

Напомним, парапауэрлифтер, уроженец города Атбасара Давид Дегтярев – первый двукратный паралим­пийский чемпион в истории страны, действующий двукратный чемпион мира, рекордсмен Азии, обладатель орденов «Барыс» III и I степеней. Житель Кокшетау

Еркин Габбасов – первый серебряный призер Паралимпиады-2024, обладатель ордена «Парасат», почетный гражданин Акмолинской области.

Новые квартиры параспортсмены получили в современном жилом комплексе. Два 45-квартирных дома построены в прошлом году на месте снесенных аварийных строений. Сегодня в этом районе возвышаются многоэтажки, в которые скоро нач­нут заселяться горожане.

Первыми ключи от квартир получили Еркин и Давид.

Церемония прошла в теплой атмосфере. Вручил ключи от жилья параспортсменам аким области Марат Ахметжанов. Он поздравил их с новосельем, пожелал новых спортивных достижений.

– Мы вручаем ключи от современного, комфортного жилья нашим выдающимся паралимпийцам как знак благодарности за их мужество, волю к победе. Поддержка спортсменов – один из приоритетов нашей государственной и социальной политики. Горожане, проживающие в этом районе, помнят, что здесь было год назад. Кокшетау хорошеет, областной центр ждут большие перемены. Главное – создавать комфортную, доступную и безопасную городскую среду для каждого жителя. В остальных квартирах этих трех домов будут жить многодетные семьи, люди с инвалидностью, одинокие матери, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями. Все они нуждаются в поддержке, и такие проекты – яркий пример того, как государство решает важные социальные задачи, – сказал аким.

Он поблагодарил подрядчиков, которые за короткий срок возвели качественные жилые дома. А руководству области говорили спасибо за внимание и заботу сами виновники торжества. Давид Дегтярев отметил, что сейчас готовится к лицензионному чемпионату мира, который даст шанс попасть на будущие Паралимпийские игры. Еркин Габбасов занят подготовкой к чемпионату мира и Азиатским параиграм, надеясь выступить достойно. Чего обоим спортсменам пожелали и все собравшиеся.

Кокшетау действительно хорошеет. В тот же день горожанам был представлен проект масштабного благо­устройства общественного пространства города и дан старт строительству одного из четырех объектов, которые будут капитально трансформированы, – аллеи «Көкшалғын». Она охватывает четыре городских пространства. Общая протяженность благоустраиваемой территории – 2 км. По задумке архитекторов, это будет непрерывная цепочка благоустроенного пространства, которая соединит центральную часть города с новой набережной «Жағалау».

В рамках благоустройства на этой территории высадят 300 деревьев.