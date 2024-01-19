С почтением к Кастееву

На открытии юбилейной выставки «Абылхан Кастеев. Наследие века», посвященной 120-летию одного из самых почитаемых в нашей стране художников, в прямом смысле яблоку негде было упасть. Казалось бы, в просторном холле музея, носящего имя знаменитого мастера, можно проводить парады, но в день открытия в нем вдруг стало тесно, и пробираться сквозь ряды почитателей выдающегося художника было действительно сложно. Люди искусства, художники, поэты, композиторы, искусствоведы, представители профильного министерства, студенты и школьники в этот день пришли в музей не по разнарядке, а чтобы своим присутствием выразить благодарность и почтение труду признанного основателя казахской станковой живописи.

В этот день в адрес художника прозвучало немало теплых слов. Кроме перечисления реальных заслуг Абылхана Кастеева, вспоминали его талант и трудолюбие. С речью выступили советник министра культуры и информации РК Аскар Бурибаев, директор Государственного художественного музея РК им. А. Кастеева Гуляим Жумабекова, заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, историк искусств Ермек Жангельдин, искусствовед Камилла Ли, кюйши Галамат Бейсекожа, директор школы искусств и дизайна им. А. Кастеева Рамазан Тунгушбаев, дети и внуки художника.

Выставка «Абылхан Кастеев. Наследие века» – ретроспектива творчества художника начиная с 20-х годов до начала 70-х, на которой представлены порядка 300 живописных и графических произведений. Экспозиция состоит из нескольких разделов. Первый из них затрагивает творчество 20–40-х годов, включая уникальные рисунки, где моделью художника выступают родственники, в частности его сестра. Далее представлены работы, которые он писал в период своего обучения в Москве и по возвращении в Казахстан в 30-е годы. Именно в то время закладывался стиль соцреализма, создавалась инфраструктура, был основан Союз художников Казахстана, и Кастеев был активным участником всех этих процессов. В то время и на протяжении всего своего творчества Абылхан Кастеев практически документально отображал все этапы строительства новой эпохи на территории нашей страны.

Данная выставка, несмотря на достаточно большое количество работ, включает далеко не значительную часть его наследия. Много картин находится в других музеях и частных коллекциях, в том числе и далеко за пределами Казахстана. При этом порядка 70% ныне выставленных работ либо редко выставлялись, либо вовсе не были представлены для широкого обозрения. В частности, ряд эскизов, в том числе к ныне утраченной картине «Встреча Героев Соц. труда с трудящимися стран Народной Демократии». Есть версия, что на ее утрату повлияло восстание в Венг­рии 1956 года, по крайней мере, с тех пор о судьбе картины ничего неизвестно, сохранились лишь черно-белые ее фотографии.

Еще одним раритетом из чис­ла малоизвестных работ можно назвать произведение «Жатва», выполненное художником в 1957 году. Картина подарена музею Заманбеком Нуркадиловым и Макпал Жунусовой и отображает уборку рекордного урожая казахстанской целины 1956 года. Казахстан тогда вышел на второе место по производству пшеницы в Советском Союзе, опередив Украину.

Третий зал, о котором до открытия выставки не было известно, представлен работами юных художников.

– Сегодня для нас особенный день, потому что рядом с произведениями народного художника выставляются работы участников конкурса, организованного среди школьников, – рассказывает завуч Школы искусств и дизайна им. А. Кастеева Ыкылас Шайхиев. – Нашей Школой искусств был организован международный конкурс, музей его поддержал. Мы ожидали не более 100 работ, но оказалось, что личностью выдающегося художника интересуются не только у нас в Казахстане. В итоге до нас дошло более 500 работ, конкурс проводился по трем номинациям – скульптура, декоративно-прикладное искусство и анимация. На выставку отобрали порядка 100 работ, которые выставлены рядом с произведениями Абылхана Кастеева.

С одной стороны, наивное творчество школьников органично вплетается в ранний стиль Абылхана Кастеева, когда он еще был самородком без академичес­ких навыков. С другой – юные дарования не стесняются даже повторять работы признанного мастера, ваять его скульптуры. Но самое главное – присутствие на открытии выставки школьников заявляет о том, что изобразительное искусство в Казахстане находится в надежных руках и бережно передается из поколения в поколение.