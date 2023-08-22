С поддельными медкнижками попались трое акмолинцев: заведено уголовное дело

В Акмолинской области полиция начала уголовное дело по поддельным медицинским книжкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
19 августа в управление полиции Кокшетау поступило сообщение из городского управления санитарно-эпидемиологического контроля о нескольких фактах подделки документов.
Полицейские предварительно установили, что 35-, 52-, 53-летние жители села Красный Яр при трудоустройстве предоставили поддельные медицинские книжки о прохождении медосмотра.
Начато досудебное производство по части 3 уголовной статьи «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Назначены экспертизы. Следственные действия продолжаются.