Двух наркокурьеров поймали с поличным в Шымкенте

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Оперуполномоченные управления по противодействию наркопреступности остановили на трассе Шымкент - Ташкент Toyota Camry, в салоне авто которой полицейские обнаружили 2 кг кристаллообразного наркотического вещества «скорость», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

Как сообщается, 24-летний водитель и 22-летний пассажир занимались перевозкой синтетических наркотиков на территории Алматинской, Карагандинской областей и Шымкента.

«Эту «работу» молодые люди нашли в одном из интернет-мессенджеров, сообщения с координатами местонахождения наркотиков и задания они получали там же», - рассказали в ДП.

Подозреваемых водворили в ИВС. Ведется следствие для установления других лиц, причастных к преступлению.

«Факт незаконного обращения с наркотическими средствами зарегистрировали по статье 296 Уголовного кодекса», - добавили в департаменте.