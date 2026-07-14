С шестью медалями завершил Казахстан молодежный ЧА по легкой атлетике

В активе спортсменов РК две серебряные и четыре бронзовые награды

Фото: НОК РК

В китайском Ордосе завершился молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике. Сборная Казахстана завоевала на нем шесть медалей, сообщает Kazpravda.kz

По информации Национального олимпийского комитета, серебряными призерами стали Анастасия Рыпакова (прыжки в длину) и Алина Чистякова (семиборье).

Третьими стали Максим Балабин (прыжки с шестом) и Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба). Еще две "бронзы" легкоатлеты завоевали в эстафетном беге. Анна Шумило, Екатерина Пузырева, Татьяна Но и Дарья Гридасова поднялись на третью ступень в эстафете 4 по 100 метров. Анна Шумило, Анастасия Цвиркунова, Екатерина Колода и Мария Шувалова показали третий результат в эстафете 4 по 400 метров.

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла восьмое место. Лидером стала сборная Китая, завоевавшая 23 золотые, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место заняла Япония (7 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых), а тройку лучших замкнул Узбекистан (5 золотых, 4 серебряные, 1 бронзовая медаль).