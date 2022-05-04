Свежий выпуск
С учетом глобальных трендов
Юрий Фоменко

Премьер-министр Алихан Смаилов
провел встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам
Сэром Сумой Чакрабарти.

В ходе встречи были обсуждены макроэкономическое развитие Казахстана, деятельность Международного финансового центра «Астана», а также вопросы привлечения инвестиций.

Собеседниками отмечено, что в настоящее время в мире наблюдается нарушение глобальных и региональных логистических цепочек, волатильность финансовых и сырьевых рынков, увеличение инфляционного давления. Для смягчения возникающих рисков, по словам Алихана Смаилова, Правительством принимаются необходимые антикризисные меры, направленные на обеспечение устойчивости финансовой системы, контроль и снижение инфляции, стимулирование внешнеторговой деятельности, поддержку отраслей экономики и привлечение инвестиций.

В целях нейтрализации последствий ухудшения внешнеэкономической ситуации для реального сектора экономики на 2022 год предусмотрено выделение 1,2 трлн тенге. Данные средства будут направлены на поддержку обрабатывающей промышленности, развитие АПК, автомобильных дорог, субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам предпринимателей.

В свою очередь, отмечая эффективность и своевременность этих антикризисных мер, Сэр Сума Чакрабарти подчеркнул, что необходимо ориентироваться не только на существующие тренды, но и учитывать их долгосрочные последствия.

В ходе встречи были также обсуждены планы по проведению на базе МФЦА с 27 по 29 июня Astana Finance Days – одной из крупнейших финансовых конференций в регионе. В ее рамках планируется обсудить новые экономические реформы, инвестиционные возможности и потенциальные точки роста Казахстана, в том числе с учас­тием видных международных экспертов.

Стороны обсудили вопросы привлечения в Казахстан прямых иностранных инвестиций, где было отмечено, что по итогам 2021 года республика вернулась на допандемийный уровень притока инвестиций.

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