С заботой о природе и горняках

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Экономика
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Главе государства презентовали проекты компании ERG, направленные на улучшение экологической обстановки в регионе и повышение производительности

Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках посещения президента Касым-Жомарта Токаева Актюбинской области глава ERG в Казахстане Серик Шахажанов рассказал о масштабной программе ERG «Зеленая металлургия».

– Она включает в себя и Экологическую стратегию ERG, в которую до 2030 года планируется инвестировать 228 млрд тенге. Экостратегия уже дает первые результаты. За два года на предприятиях Группы выбросы твердых веществ сократились на 8%. Уровень сбросов загрязняющих веществ снизился на 19%, а потребление технической воды – на 10%, - доложил Серик Шахажанов.

В рамках Экологической стратегии ERG в Актюбинской области, где расположены крупнейшие предприятия Группы – Актюбинский завод ферросплавов и Донской горно-обогатительный комбинат (входящие в состав АО «ТНК «Казхром») - к 2025 году планируется снизить на 50% выбросы в атмосферу твердых частиц и на 34% сбросы карьерных и шахтных вод.

- На Актюбинском заводе ферросплавов завершилась модернизация газоочистки плавильных цехов №1, 2. Инвестиции в проект составили 14 миллиардов тенге, - рассказал президенту Серик Шахажанов. – Это позволяет сокращать выбросы твердых веществ на две тысячи тонн в год и соответствовать европейским стандартам.

Для полной утилизации ферросплавного газа плавильного цеха №4 Актюбинского завода ферросплавов будет построена утилизационная станция. Получаемая электроэнергия будет направлена для внутренних нужд завода.

В результате ожидается сокращение косвенных выбросов СО2 на 40%. Инвестиции в проект составят 50 млрд тенге. На станции, строительство которой начнется осенью 2024 года, будет создано 30 рабочих мест.

Еще один масштабный экопроект ERG в регионе – строительство ветроэлектростанции мощностью до 155 МВт с инвестициями порядка 110 млрд тенге. Запуск ВЭС позволит предотвратить более чем 500 тыс. тонн в год выбросов СО2.

Парк ветрогенераторов расположится на 150 гектарах около города Хромтау. А когда объект будет сдан, постоянную работу здесь получат 30 человек.

В мае в Хромтау заработала фабрика по переработке шламов ERG Green. Это уникальный проект: фабрика - самая современная по технологичности и автоматизации в мире. На ее строительство потрачено 96 млрд тенге, создано 400 рабочих мест. Здесь будет переработано 14,5 млн тонн шламов и рекультивированы 12 хвостохранилищ.

Что касается производственных проектов, то в Хромтау завершается строительство второй очереди шахты им. 10-летия Независимости Казахстана (ШДНК-2). Здесь одни из самых глубоких шахтных стволов в стране, более километра.

Для сравнения, самое высокое здание в мире Бурдж халифа – около 900 метров. ШДНК-2 – это 1200 метров, только вниз. Проектная мощность второй очереди превышает 6,5 млн тонн руды в год. В строительство ERG инвестирует более 877,6 млрд тенге.

- Высокая техническая оснащенность шахты значительно снизит ручной труд, повысит безопасность труда и производительность каждого горняка. Безопасность – наша основная ценность, и мы уделяем этому вопросу огромное внимание, - подчеркнул Серик Шахажанов.

#Токаев #президент #Актобе

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