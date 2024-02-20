Садовая «евромодель» пока не прижилась

– Сергей Николаевич, весна на фруктовом юге наступает рано, садоводов после морозной зимы ждет масса неотложных дел. Предстоит оценить состояние садов, организовать посадку новых деревьев, не забывая при этом о сезонном уходе за существующими плодовыми плантациями. А как бы лично Вы оценили развитие отрасли в Казахстане?

– Я могу оценить ситуацию в отрасли в рамках своей компетенции. В силу природно-климатических условий плодоводство Казахстана сконцентрировано в южном и юго-восточном регионах. Здесь расположены основные массивы садов.

В последние годы происходит их интенсивное развитие на основе глобализированных сортов и технологий. Этому способствует принятие государственной программы развития садоводства. С той поры берет начало субсидирование закладки садов, а в последние годы акцент господдержки сделан на евромодельных интенсивных садах.

Параллельно отдельной статьей проходило субсидирование закладки садов по выращиванию апорта в соответствии с программой возрождения этого сорта.

В рамках данной программы заложено порядка шести тысяч гектаров интенсивных яблоневых садов, в основном в Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях.

– Вокруг апорта ходит немало легенд, но времена меняются, ему на смену приходят новые сорта. Есть ли целесообразность возвращаться в прошлый век?

– Работая агрономом, я застал одни из первых плантаций данного сорта в садах, заложенных в предгорьях Алма-Аты в Горном гиганте. Согласно инвентаризации, это были деревья, высаженные здесь в 1897 году, а в совхозе «Алатау» – в 1905-м.

Самые же первые яблони данного сорта были, как мы знаем, высажены еще в 1860 году. Так что говорить о каких-то особо древних корнях в увязке с нашим регионом не приходится.

К моменту первых посадок апорта в окрестностях Алма-Аты в странах Европы, а это в первую очередь предгорные районы Авст­рии, Германии, Италии, от него уже начали отказываться по сугубо экономическим соображениям. Привожу стандартную цитату: «Хорошее яблоко, но плохой сорт».

На своем участке я сохраняю одну яблоню этого сорта. Вкус ее плодов нельзя сказать, что отличный, скорее, оригинальный, и в охотку можно иногда съесть яблоко. Однако возле этого дерева опрыскиватель рядом всегда держать надо, потому что любая плодовая хворь настигает в первую очередь именно апорт.

К тому же сорт этот позднеспелый, практически не поддающийся агротехническим приемам, ускоряющим процесс, с ярко выраженной периодичностью плодоношения. Покажите мне хотя бы одного фермера, который готов ждать 12–15 лет до появления первого урожая...

Всем сторонникам возрождения апорта я бы посоветовал организовать апортовый тур по молодым и уже не совсем молодым садам. Мне известен только один сад апорта в институте плодоводства, где можно что-то образцовое показать.

Апортовый бренд лично у меня ассоциируется с народной молвой о сорте и с реанимацией, а не с возрождением. Хотя я знаю отдельных фермеров, настоящих его поклонников, продолжающих поставлять эти яблоки на рынок. На мой взгляд, апорту в свое время были сделаны необъяснимые поблажки, впоследствии естественным образом заведшие тематику в тупик.

Таких садов в настоящее время по рес­публике порядка 6,5 тысячи гектаров в Алматинской и Туркестанской областях. Что же отрасль имеет на сегодняшний день, инвестировав в рамках программы не менее 170 миллиардов тенге в их закладку?

Большая часть садов была заложена до 2018 года в период получения фермерами целевых дотаций. Первые сады, по идее, уже заканчивают сроки своей эксплуатации, а большая часть должна находиться в периоде полного плодоношения. То есть с каждого гектара давать не менее 50 тонн яблок, а это в сумме, согласно всей площади, 325 тысяч тонн плодов.

Итак, почему же с общей по рес­публике площади яблоневых садов различных типов в 35 тысяч гектаров у нас собирают не более 220 тысяч тонн продукции?

– В самом деле, почему? Нехватка местных яблок на внут­реннем рынке не первый год замещается импортом. И это при имеющемся природно-климатическом потенциале и планах стать импортерами! Здесь следует детальнейшим образом разобраться, где отрасль недорабатывает и как обеспечить ее доминирующее положение на внутреннем рынке.

– Помощь в прорывных направлениях, которые повысят экономическую эффективность занятых в этой сфере фермеров, должно оказать государство. В первую очередь необходима новая программа по выращиванию и сертификации посадочного материала садовых культур.

За образец можно взять опыт соседнего Узбекистана, где подобная программа успешно осуществляется. У нас отечест­венная Ассоциация производителей посадочного материала несколько лет назад также разработала свою программу, однако без содействия со стороны государства вряд ли получится воплотить ее в жизнь.

В Казахстане просто нет ни одного питомника, соответствующего европейскому уровню. Но при этом казахстанская школа биотехнологов, я считаю, может органично вписаться в соответствующий процесс. За последние десятилетия практически все интенсивные сады республики были заложены с использованием европейских или турецких саженцев.

В качестве базового образца в Казах­стане принята концепция «евромодельного сада» с плотной посадкой порядка 3,5 тысячи растений на одном гектаре, обязательным капельным орошением и шпалерой. Минимальная стоимость затрат на один гектар такого сада достигает 25 мил­лионов тенге.

– Допущенные просчеты способны отбить желание у фермеров заниматься садоводством, особенно у тех, кто еще молод и только выбирает свою нишу в сельскохозяйственном производстве. Если нет ожидаемых сборов яблок, нет и финансовой отдачи…

– Кадровый костяк специалистов в фермерской среде уже сформировался, и вряд ли кто-то новый будет включаться в рис­кованные яблочные проекты. С большой долей уверенности можно сказать, что выбранное «евромодельное» направление в целом внесло значительный вклад в развитие садоводства, однако нуждается в корректировке.

Дело в том, что Казахстан, в отличие от стран Евросоюза, прак­тически полностью, включая юг и юго-восток, расположен в зоне резко континентального климата. Его глобальные изменения также усугубляют ситуацию. Но даже без этого процесса можно проследить наличие катастрофических похолоданий в зимы 1953⁄54 годов, 1968⁄69, 2017⁄18, ну и в какой-то степени 2022⁄23 годов, когда температура опускалась в большинстве районов ниже 30 градусов по Цельсию. Эти морозы приводили к повреждению садов или даже их гибели.

Конечно, такие холода сыграли негативную роль в адаптации ряда зарубежных сортов, преимущественно высаживаемых в последние годы, но если внимательно посмотреть, факты частичной или полной гибели урожая имели место и раньше. Существенный урон морозные зимы нанесли отечественной плодоводческой отрасли в 1979, 1985, 1989, 1992, 1998 и 1999 годах. Если коснуться последних лет, то резкие понижения температуры сопровождали садоводов фактически ежегодно с 2021 по 2023 год.

В прошлом году вообще были зафиксированы три волны заморозков, последняя из которых наблюдалась с 21 по 24 апреля. Пагубно отражаются на состоянии растений и зимние оттепели, провоцирующие раннюю, несвое­временную вегетацию и приводящие практически к полной гибели урожая косточковых культур, особенно на юге республики.

А если добавить к этому водный дефицит, который, по большинству долгосрочных прогнозов, будет только возрастать, то под вопросом оказывается адаптивность всех садовых культур. Так, осень и зима 2021–2022 годов были исключительно сухими. И хотя температура в зимний период не опускалась ниже минус 10 градусов, для многих всемирно распространенных сортов яблок в «евромодельных садах» она стала гибельной.

И если дьявол таится в мелочах, следует сказать, что помимо неудачного выбора сорта при закладке садов негативную роль в развитии плодоводства сыграл карликовый подвой М9.

Большинство садов в Европе выращивают на этом подвое и получают с гектара по 70–100 тонн яблок. Однако в условиях Казахстана ему явно не хватило адаптивности к местному климату и устойчивости к распространившимся в последние годы заболеваниям, таким как бактериальный ожог, фитофтороз, цитоспороз и даже вертицилиоз. Это тоже одна из главных причин массовой гибели деревьев в «евромодельных садах».

Большинство этих заболеваний было завезено в страну с посадочным материа­лом, и садоводы не были к ним готовы. Со временем научились бороться, но во многих случаях эта борьба бывает бесполезной. Слаборазвитая корневая система карликового подвоя не может быть оптимальным решением в противостоянии растений континентальному климату.

– Есть ли «рецепт» для решения проблем?

– Селекционеры всего мира работают в этом направлении. Пытаются получить устойчивый к континентальному климату карликовый подвой за счет использования генов диких видов яблони, в том числе и яблони Сиверса, произрастающей в казахстанских горах. Отмечены определенные успехи: американскими селекционерами из Корнельского университета выведены подвои серии Женева.

В Китае тоже несколько селек­цион­ных центров заняты решением этой проблемы, благо ареал яблони Сиверса как донора устойчивости находится и в этой стране.

Все работы проводятся в рамках сущест­вующего цикла производства посадочного материала, основанного на вегетативном размножении клоновых подвоев в маточниках. Это отделение питомника особо трудо-, материало- и финансово затратно и требует системной привязки к биотехнологии и стабильного мониторинга всего процесса.

Получить саженец, свободный от вирусов, не так просто. В Казахстане, как я уже говорил, нет ни одного питомника, где бы выращивали саженцы согласно европейским стандартам. Не освоены и технологии получения скороплодных саженцев «Книпп Баум», являющихся основным типом посадочного материала для «евромодельных садов».

После изучения ситуации типовой комплекс по производству исходного оздоровленного посадочного материа­ла сегодня при содействии иранских инвесторов создают в Илийском районе Алматинской области, однако из-за ряда организационных причин эта инициатива превращается в долгострой.

– Продуманный подбор сортов, соз­дание системы по выращиванию посадочного материала... Все это, конечно, заслуживает самого пристального внимания. Однако в Казахстане и до «садовых евромоделей» сущест­вовала отечественная школа возделывания фруктовых плантаций. Что могут предложить казах­станские «яблочники»?

– Альтернативный путь, базирующийся на исторически сложившейся в регионе в течение почти двух веков системе ведения садоводства, лежит где-то посередине.

То есть перспективные технологи­ческие решения, применяемые в мировом питомниководстве, должны органично сочетаться с оригинальными казахстанскими разработками. Их итогом должен стать слаборослый, здоровый и недорогой саженец с высокой адаптивностью и устойчивостью к болезням.

Если сузить поставленную цель, то наи­более перспективным решением может стать получение слаборослого подвоя из семян яблони Сиверса или ее гибридов путем направленного и комплекс­ного воздействия на сеянцы и саженцы.

Один из существенных недостатков семенных подвоев – их вариабельность. Однако в слаборослых, загущенных садах эта особенность будет предельно сглажена у растений с искусственно подавленной силой роста и станет как бы продолжением японской садоводческой культуры, выраженной в «бонсай технологиях».

В 2023 году эта идея получила практическое воплощение. Иссыкский дендрологический парк под руководством известного в респуб­лике лесовода Темирлана Мамиева стал площадкой отработки принципиально нового направления в развитии казах­станского плодоводства, в котором коллекционный сад академика Джангалиева будет играть важную роль.

Научным отделом дендропарка выдвинута идея получения слаборослых саженцев яблони на семенных сильнорослых подвоях с генетически обусловленным высоким потенциалом адаптивности к континентальному климату и наиболее вредоносным заболеваниям.

Для этого планируется проведение инициативных научно-исследовательских работ в коллекционном саду с целью выделения наиболее перспективных сорто-клонов для использования в качестве подвоев. Заложено также посевное отделение, где будут проводиться эксперименты, направленные на ослабление роста саженцев, получен посадочный материал для закладки промышленных садов.

Семян в 2024 году ожидается много. Думаем, что «альтернативных» слаборослых саженцев, так мы их назвали, в дальнейшем будет получено вполне достаточно. И это будут саженцы, превосходящие по качеству турецкие, итальянские, голландские.

Первые казахстанские сады, заложенные во второй половине XIX века, просуществовали до 80-х годов века XX. Многие агрономы еще их застали. Все они были привиты на яблоню Сиверса и Недзвецкого.

Мы предложили новый подход и попытались сделать из сильнорос­лого подвоя слаборослый, скороплодный саженец, которым можно будет закладывать интенсивные загущенные сады. Нам удалось это сделать с помощью специальной методики, основанной на оригинальных казахстанских и существующих за рубежом разработках.

В сумме мы достигли положительного результата и планируем в ближайшие годы поделиться им с казахстанскими фермерами. Причем наши саженцы можно будет использовать не только для закладки новых садов, но и реконструкции старых, не удаляя с них шпалеру.

В Дендрологическом парке в 2023 году проведено два семинара, посвященных этой тематике. Нынче запланирован еще один. На нем продемонстрируем полученный нами «альтернативный саженец». Однако уже сейчас можно констатировать, что данная идея не осталась без внимания фермеров.

Прошлой осенью в ТОО «Амапродекс» Уйгурского района Алматинской области, где расположен первый в республике интенсивный сад, заложенный в 2009 году, посея­ли семена яблони Сиверса и планируют весной 2026 года получить собственные саженцы.

Интенсивный сад на площади 15 га фактически завершил свой эксплуатационный цикл и требует реконструкции. Планируется высадить выращенные саженцы после удаления старых, на карликовом подвое, не удаляя шпалеру. Эта «первая ласточка», надеюсь, будет не последней.