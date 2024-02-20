Садовая «евромодель» пока не прижилась
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Беседовал Николай Жоров
В начале нулевых в Казахстане приняли программу развития садоводства, в основу которой положили принципы «евромодельного сада». При этом не забыли и об отечественной гордости – яблочном сорте «апорт», с которым планировалось выйти на мировой рынок. Однако ожидаемых объемов сбора фруктов достичь пока так и не удалось. Почему и что нужно предпринять для изменения ситуации, мы попросили рассказать доктора сельскохозяйственных наук, профессора Сергея Олейченко.