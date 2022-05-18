Сагындык Лукпанов обсудил предстоящий референдум со студентами города Атырау

Депутата Сената Парламента РК Сагындык Лукпанов в ходе своего рабочего везита в город Атырау провел ряд встреч со студентами и профессорско-преподавательским составом высших и средних учебных заведений. В частности, депутат побывал в Атырауском университете нефти и газа имени С.Утебаева, Атырауском высшем медицинском колледже, Атырауский колледже транспорта и коммуникаций, где ознакомился с их деятельностью, осмотрел учебные аудитории и обсудил с руководством учебных заведений актуальные вопросы в сфере отечественного образования.

Сенатор ознакомил участников встречи с законодательной деятельностью Сената Парламента РК, а также обсудил со студентами конституционные реформы, проводимые в стране. В ходе встреч было подчеркнуто, что изменения в Конституцию содержат важные политические реформы, которые демонстрируют приверженность к демократическим преобразованиям.

«По сути, конституционная реформа – новая веха в истории Независимости. Все это вызвано требованиями времени и запросами общества. Мы должны внести решительные изменения, чтобы построить Новый Казахстан», - сказал депутат.

Кроме того, участники встречи поговорили об актуальных вопросах и проблемах сферы образования, в частности были озвучены предложения освоения новых технологий и трудоустройства молодежи.