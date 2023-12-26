Запускавших фейерверки из авто парней наказали в Шымкенте

Происшествия
18
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Автомобилистов, ехавших вечером 25 декабря по проспекту Байдибек би в Шымкенте, напугали залпы фейерверка, вылетающие из движущегося рядом ВАЗ-21099, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

Водитель и пассажир "девятки" запустили пиротехнику из окна машины, решив таким образом повеселиться. Благо, это заметили и патрулирующие улицу полицейские.

"Стражи порядка догнали и остановили нарушителей, которые оказались 18- и 19-летними жителями города. В отношении них составлены протоколы по адмстатьям "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения", "Управление транспортным средством, не отвечающим требованиям технических регламентов", "Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах". Транспорт водворен на штрафстоянку", – резюмировали в ДП. 

Там же добавили, что за применение пиротехнических изделий вне специально отведенных для этого мест предусмотрена административная ответственность.

Ранее из-за фейерверка загорелся балкон многоэтажки в Павлодаре.

#Шымкент #штраф #патруль #салют #пиротехника

Популярное

Все
Большие перспективы Среднего коридора
Предновогодние проделки «Гринча»
Ракетки взяли журналисты
Бактерия против пластика
Шестерых детей спасла из горящего соседнего дома жительница Шымкента
Торг уместен?
Грузоперевозки: больше, дальше и быстрее
В Усть-Каменогорске в микрорайоны с частной застройкой пришло долгожданное центральное водоснабжение
В Туркестане сдали в эксплуа­тацию новое здание лицея-интерната «Білім-инновация»
Деньги есть, а толку мало
Пропавшего известного казахстанского боксера нашли в Алматы
Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор
Итоги года: новые железные дороги, запуск БАКАД и развитие морских портов
Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании ВЕЭС
Наука в борьбе за урожай
В каких странах скрываются сбежавшие из Казахстана преступники, рассказали в ГП
Костанайская область в 2023 году. Перспективные производства для динамичного развития региона
Награды достойным
Праздник к нам приходит
Подписано соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Рукописи об истории казахов найдены в архивах США
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
Шынгыз-хан и генеалогия
Из ничего и будет ничего
У ФК "Актобе" новый тренер
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"

Читайте также

Пропавшего известного казахстанского боксера нашли в Алматы
Двух провалившихся под лед жителей Атырауской области спасл…
30-летний пожарный погиб в Алматинской области
19-летняя талдыкорганка угнала такси, чтобы погулять в Алма…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]