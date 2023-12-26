Запускавших фейерверки из авто парней наказали в Шымкенте

Автомобилистов, ехавших вечером 25 декабря по проспекту Байдибек би в Шымкенте, напугали залпы фейерверка, вылетающие из движущегося рядом ВАЗ-21099, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

Водитель и пассажир "девятки" запустили пиротехнику из окна машины, решив таким образом повеселиться. Благо, это заметили и патрулирующие улицу полицейские.

"Стражи порядка догнали и остановили нарушителей, которые оказались 18- и 19-летними жителями города. В отношении них составлены протоколы по адмстатьям "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения", "Управление транспортным средством, не отвечающим требованиям технических регламентов", "Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах". Транспорт водворен на штрафстоянку", – резюмировали в ДП.

Там же добавили, что за применение пиротехнических изделий вне специально отведенных для этого мест предусмотрена административная ответственность.

Ранее из-за фейерверка загорелся балкон многоэтажки в Павлодаре.