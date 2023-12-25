Из-за фейерверка загорелся балкон многоэтажки в Павлодаре

Происшествия
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Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

По информации ДЧС, кто-то запускал фейерверки на улице, и салют попал на обшивку из пенопласта

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Первое ЧП в предновогодние дни произошло в Павлодаре – минувшей ночью пожарные выезжали на тушение балкона дома по адресу Ломова, 179. Как выяснилось, в однокомнатной квартире на восьмом этаже тлела деревянная обшивка стен балкона. Были задействованы 29 сотрудников службы пожаротушения, ОСО и ЦМК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Причина была установлена сразу же - нарушение правил использования пиротехники. По информации ДЧС, кто-то запускал фейерверки на улице, и салют попал на обшивку из пенопласта.

Спасатели напоминают, что в городе категорически запрещается запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 метров от любых строений.

Между тем, полицейские рапортуют о рейдах, во время которых выявляют нелегальных продавцов фейерверков. Например, одним из первых выявлен факт незаконной продажи возле магазина в Восточном промышленном районе - у 59-летней павлодарки изъяли 2 коробки по 20 залпов и 6 палок по 18 выстрелов пиротехнических изделий. За незаконную торговлю в отношении продавца составлен административный протокол по статье 196 КРКоАП. Данная статья предусматривает штраф в размере 25 МРП.

Департамент полиции сообщает, что категорически запрещена продажа пиротехнических изделий вне контейнеров, с открытых павильонов, автомашин, палаток, с рук и в переходах, а также лицами, не имеющими соответствующую лицензию и разрешение на хранение пиротехнических изделий.

#ДЧС #пожар #балкон #фейерверки

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