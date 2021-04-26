Самал Еслямова признана лучшей актрисой по версии премии "Ника"

Культура
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Лучшими актрисами 2019 года по версии национальной кинематографической премии "Ника" стали Самал Еслямова и Виктория Мирошниченко, за 2020 год награды получили Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая, передает Tass.ru.   

Приз за лучшую женскую роль в 2019 году разделили Еслямова за ленту "Айка" и Мирошниченко за картину "Дылда".

"Для меня эта награда – большая ответственность, я буду стараться, спасибо большое", – сказала Мирошниченко.

За 2020 год награды также удостоились Высоцкая ("Дорогие товарищи!") и Чулпан Хаматова ("Доктор Лиза").

"Нику" за лучшую женскую роль второго плана в 2019 году получила Наталья Тенякова, сыгравшая в фильме "Француз" Андрея Смирнова. Актриса Татьяна Догилева удостоилась статуэтки в этой категории за 2020 год за роль в картине "Доктор Лиза" Оксаны Карас.

Награды за мужские роли

Лучшим актером 2019 года назвали Леонида Ярмольника ("Одесса").

"Не представляете, как я волновался, надеялся и хотел получить эту "Нику" – и вот она моя. Когда я посмотрел эту картину, у меня первый раз было ощущение, что это не я", – сказал Ярмольник.

За 2020 год премию присудили Александру Палю ("Глубже!"). Актер не смог посетить церемонию.

Премию за лучшую мужскую роль второго плана в 2019 году получил Александр Балуев ("Француз").

"Мне кажется, что у Балуева в нашем фильме роль отнюдь не второго плана, а очень даже первого. Награду Александру передадим", – отметил режиссер Андрей Смирнов.

За 2020 год в этой категории награду вручили Сергею Дрейдену ("Блокадный дневник").

"Для меня это тоже роль главная, для меня большое профессиональное и человеческое счастье, что судьба нас свела", – сказал со сцены режиссер Андрей Зайцев.

О премии

Торжественная церемония награждения в прошлом году не состоялась из-за пандемии, поэтому организаторы на церемонии в воскресенье объявляют победителей за два года.

"Ника" – российская кинематографическая премия. Вручается ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.

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