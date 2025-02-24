«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»

Фото: @Marvel Studios

Британскую премию Fido Award, считающуюся собачьим аналогом «Оскара», получила 5-летняя собака по имени Пегги - помесь мопса и китайской хохлатой. Об этом сообщается в соцсетях премии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Как отмечается, Пегги была признана «Лучшей в мире» за актерскую игру в фильме «Дэдпул и Росомаха», где снялась с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.

По породе англичанка представляет собой помесь мопса и китайской хохлатой. Сперва собака по кличке Пегги стала знаменитостью у себя на родине, а затем волей случая снялась в одном из самых кассовых фильмов года. И все потому, что на нее обратили внимание в Голливуде.

Пегги утвердили на роль Догпула — питомца главного героя в фильме «Дэдпул и Росомаха». По словам хозяйки животного Холли Миддлтон, за время работы в большом кино обычно «сдержанная и ленивая» любимица семьи приобрела «немного уверенности» — не прошла даром работа с кинологом, которому было поручено присматривать за ней во время съемок.

В 2023 году Пегги выиграла в Британии другой конкурс, где получила титул «Самая уродливая собака».

Окончательным триумфом самой уродливой собаки Великобритании стало появление на красной дорожке во время премьеры фильма в Нью-Йорке.