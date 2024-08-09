«Самая уродливая собака в мире» снялась в фильме со звездами Голливуда

Lifestyle
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Айман Аманжолова
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А именно, с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом

Фото: Getty Images

Участники американского конкурса на «самую уродливую собаку в мире» могут только позавидовать своей заокеанской коллеге. Ведь именно британская «страшненькая» конкурентка из аналогичного соревнования 2023 года стала голливудской звездой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Super.ru.

По породе англичанка представляет собой помесь мопса и китайской хохлатой. Сперва собака по кличке Пегги стала знаменитостью у себя на родине, а затем волей случая снялась в одном из самых кассовых фильмов года. И все потому, что на нее обратили внимание в Голливуде.  

Пегги утвердили на роль Догпула — питомца главного героя в фильме «Дэдпул и Росомаха». По словам хозяйки животного Холли Миддлтон, за время работы в большом кино обычно «сдержанная и ленивая» любимица семьи приобрела «немного уверенности» — не прошла даром работа с кинологом, которому было поручено присматривать за ней во время съемок. Окончательным триумфом самой уродливой собаки Великобритании стало появление на красной дорожке во время премьеры фильма в Нью-Йорке.

Владелица сообщила журналистам, что наблюдать за минутой славы питомца — одно удовольствие.

«Мне понравилось. Все это время Пегги чувствовала себя очень уютно, как, наверное, большинство людей чувствовали бы себя в объятиях Райана Рейнольдса. Они, кажется, очень любят ее, и они так нежны с ней. Я просто наслаждалась каждой секундой. Она выглядела такой отдохнувшей и такой счастливой», — рассказала она.

Пока Пегги больше не планирует сниматься в кино и наслаждается заслуженным отдыхом.

В июне в Калифорнии выбрали «самую уродливую собаку» 2024 года по кличке Дикая Штучка. Ранее собака уже четыре раза участвовала в состязании, но заняла первое место впервые. 

 

#собака #Голливуд #Росомаха

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