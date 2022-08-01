Самолеты вернулись после модернизации в части ВВС

Из Чешской Республики в Казахстан прибыли учебно-боевые самолеты L-39, прошедшие модернизацию и капитальный ремонт на заводе-изготовителе в рамках договора гособоронзаказа.

После модернизации самолет получил новую цифровую авионику, систему катапультирования, объективного контроля, средства связи и многое другое.

Самолет L-39 предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования. На нем проводятся тренировки лётного состава учебных заведений и частей, осваиваются элементы боевого применения, связанные с перехватом воздушных целей, отрабатываются действия по поражению наземных целей.

– На этом самолете мы учим курсантов. Самостоятельный вылет для них – это знаменательное событие, первый шаг к освоению пилотного мастерства. В перспективе – допуск к простому и сложному пилотажу, полетам по маршруту, в облаках, на малой высоте, – поделился подробностями командир авиационного учебного центра полковник Азамат Асанов.

Теперь на модернизированных летательных аппаратах стажируются курсанты третьего курса Военного института Сил воздушной обороны. До начала полетов будущие летчики изучили теоретическую и материальную часть самолета, документацию, регламентирующую лётную работу и порядок действий в особых случаях. Освоить модернизированный учебно-боевой самолёт L-39 им помогают опытные пилоты-инструкторы.