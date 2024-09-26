Самоуничтожающийся пластик разработали учёные США

Изобретения , В мире , Наука , Экология
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Ежегодно в мире выбрасывается больше 57 млн тонн пластикового мусора. Этого количества достаточно, чтобы полностью заполнить центральный парк Нью-Йорка отходами высотой с Empire State Building

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для борьбы с загрязнением государства и энтузиасты принимают решения, направленные на сокращение отходов, или открывают новые направления переработки пластика, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

УЧЁНЫЕ США РАЗРАБОТАЛИ САМОУНИЧТОЖАЮЩИЙСЯ ПЛАСТИК

Американские учёные разработали самоуничтожающийся пластик. Схема приходит в действие с помощью бактерий, поедающих полиуретан. Споры бактерий остаются в спящем состоянии до тех пор, пока пластик не попадёт в компост, где они активируются. Этот материал способен решить проблему пластиковых отходов, особенно сложных для переработки. Однако штаммы необходимо генетически модифицировать, чтобы они могли выдерживать очень высокие температуры, при которых производят пластиковые товары.

БИЗНЕСМЕНЫ В ЕС ОБЯЗАНЫ УЧАСТВОВАТЬ В СБОРЕ И УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВОК ТОВАРОВ

ЕС активно совершенствует законодательство по борьбе с пластиком. С 2021 года запрещено использовать одноразовые пластиковые изделия, такие как трубочки, столовые приборы и пластиковые пакеты. В странах ЕС также поощряется переработка и вторичное использование пластика, а компании обязаны участвовать в системе «расширенной ответственности производителя», которая требует от них участвовать в сборе и утилизации упаковки товаров. По последним данным, в Евросоюзе утилизируется больше 70% упаковок, потерявших потребительские свойства.

ОТ МУСОРА К МОДЕ: В ТАЙВАНЕ ДЕЛАЮТ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ИЗ ОТХОДОВ

В Тайване перерабатывают отходы в солнцезащитные очки и строительные товары. Сырьём служит мусор с маркировкой «для переработки». Это крышки от бутылок, упаковка от продуктов питания, посуда и выброшенные игрушки. Конечный продукт получают с помощью пресс-машины, которая измельчает мусор и формует готовый продукт или его заготовки. Для местных жителей проводят мастер-классы и наглядно показывают, как переработка мусора может помочь окружающей среде и принести пользу. По данным Министерства окружающей среды Тайваня, остров в прошлом году произвел рекордное количество отходов — почти 12 млн тонн. Из них больше половины – перерабатываемый мусор, который можно превратить в аксессуары, одежду и даже дом.

В КЕНИИ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ

В 2017 году Кения ввела один из самых строгих запретов на пластиковые пакеты. По заявлению правительства, полиэтиленовые отходы загрязняли окружающую среду, из-за них засорялись реки, канализационные трубы и дренажные системы. За использование, производство и продажу пластиковых пакетов грозит крупный штраф до 40 тысяч долларов или даже тюремное заключение. В 2020 году власти запретили ввоз и использование одноразового пластика на природоохранных территориях.

 

#экология #ученые #отходы #пластик #пластмассы

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