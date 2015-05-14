Экономика
"Самрук-Энерго" назвали самой подготовленной компанией для IPO
Шынар Оспанова
Самой подходящей компанией для Народного IPO назвали "Самрук-Энерго". Об этом в ходе работы "круглого стола" на тему "О ходе реализации программы "Народное IPO" в  Сенате Парламента сообщила заместитель председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Елена Бахмутова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Если говорить о "Самрук-Энерго", то это наиболее подготовленная на сегодня компания. Тем не менее для того, чтобы оценить и правильно организовать выход этой компании на рынок, нужно все-таки приготовиться и извлечь те уроки, которые мы получили из предыдущих размещений", – сообщила Елена Бахмутова.

Во-первых, по словам зампреда, активы "Самрук-Энерго" в настоящее время выставлены на приватизацию. Для того чтобы рынок, инвесторы и профессиональные участники рынка ценных бумаг смогли правильно оценить стоимость компании, структура активов должна быть абсолютно прозрачна и понятна. Поэтому правильнее будет выводить компанию после того, как активы, которые выставлены на приватизацию, будут уже проданы.

"Второе, это очень важная вещь, должны быть полностью сформированы механизмы для прогнозирования стоимости компании в будущем, то есть необходимые изменения в законодательство должны быть проведены. Именно поэтому мы полагаем, что нужно выбрать правильное время для выхода компании "Самрук-Энерго", и, возможно, 2015 год – это не самое подходящее время, поскольку нужно завершить те мероприятия, о которых я сказала", – отметила Елена Бахмутова.

Вместе с тем она прокомментировала размещение акций компаний КТЖ и "Казатомпром". 

"Это очень серьезные компании. Я думаю, что интерес к ним будет очень высок, и, для того чтобы подготовиться к выходу этих компаний на рынок, также необходимо провести такую подготовительную работу. Сейчас эти компании также участвуют в программе трансформации,  у них идет масштабная реструктуризация активов, реорганизация структуры. Поэтому я полагаю, что проводимые мероприятия будут способствовать повышению стоимости этой компании и действительно позволят вывести необходимую долю, но уже после 2016 года или к концу 2016 года, для того чтобы эта программа получила свое последовательное развитие", – добавила Елена Бахмутова.

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