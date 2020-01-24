Экономика
Сапарбаев провел заседание рабочей группы по модернизации пенсионной системы
В Үкімет үйі состоялось очередное заседание рабочей группы по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы под председательством заместителя Премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В заседании приняли участие министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, председатель Совета ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" Елена Бахмутова, член Совета директоров АО "First Heartland Jysan Bank" Болат Жамишев, внештатные советники Президента РК Тамара Дуйсенова и Олжас Худайбергенов, а также представители государственных органов и неправительственных организаций, НПП "Атамекен", эксперты и общественные деятели.

"В целом, Главой государства поддержаны предложения рабочей группы. Теперь с учетом поручений Президента необходимо продолжить нашу работу, в том числе ускорить дальнейшую модернизацию пенсионной системы, проработать вопросы сокращения административных расходов, повышения размера минимальной заработной платы и эффективности накопительной пенсионной системы", — отметил Сапарбаев.

Также рабочей группой будет продолжена работа по реализации инициативы использования части пенсионных накоплений.

"Поддержаны предложения по использованию пенсионных накоплений на приобретение жилья и оплату дорогостоящего лечения. Необходимо провести дополнительные расчеты с тем, чтобы поэтапно расширить охват граждан, которые смогут воспользоваться этим правом", — добавил вице-премьер.

Подводя итоги заседания, Бердибек Сапарбаев поручил в срок до конца января разработать проект Дорожной карты с указанием задач, сроков и ответственных лиц.

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