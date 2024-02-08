Satbayev University и Penn State укрепляют сотрудничество

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Документ дает старт новому этапу академического и научного партнерства между двумя университетами, тесно сотрудничающими в области нефтяной инженерии. Соглашение подписали президент Penn State Нили Бендапуди и ректор-председатель правления Satbayev University Мейрам Бегентаев.

Углубление сотрудничества двух университетов стало результатом работы министерства науки и высшего образования РК в рамках реализации международных соглашений, а также рабочих поездок в США министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, в ходе которых были достигнуты новые договоренности по развитию стратегического партнерства двух стран в сфере высшего образования.

Согласно соглашению, программа сотрудничества двух университетов будет расширена по таким направлениям, как материаловедение, кибербезопасность и геология. Университеты продолжат реализацию программ двудипломного образования в формате 3+1+1 (бакалавриат + магистратура), а также обмен профессорско-преподавательским составом, студентами, проведение совместных научных исследований.

Уже в этом году начнется набор абитуриентов, магистрантов, а также студентов 3-го курса, желающих обучаться в Penn State с сентября 2024 года.

Делегация Satbayev University проработала все детали будущих образовательных программ с руководством Penn State, представителями кафедры Material Sciences и Geology, а также встретилась с представителем Institute for Computational and Data Sciences доктором Гвидо Червоне.

Отметим, The Pennsylvania State University — государственный исследовательский университет в США, расположенный в городе Стейт-Колледж, штат Пенсильвания. Один из 15 лучших государственных университетов США, где обучаются почти 90 тыс. студентов, что делает его одним из крупнейших в США и мире.