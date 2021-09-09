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​Сбор налогов в «цифре»
Асель Муканова

Однако налоговики намерены усилить работу по выводу из тени недобросовестных субъектов МСБ, администрированию безналичных оборотов и соблюдению фискального законодательства. При этом основной упор делается на цифровизацию процессов.

Как отметил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев, после отмены проверок предполагалось, что предприниматели будут выходить из тени и отражать свои реальные доходы, так как в любом случае они освобождены от налогообложения.

Но этого не произошло, более того, в некоторых случаях индивидуальные предприниматели стали использовать различные нелегальные схемы. В этом году поступило около 19 тыс. заявлений о том, что покупателям не выдаются кассовые чеки. И здесь тоже нужно наводить порядок.

– Мы не собираемся устраи­вать массовые проверки. Мы максимально попытаемся дистанционно контролировать, аналитические данные использовать. К примеру, система «Электронные счета-фактуры» позволяет прослеживать, сколько по адресу конкретного ИП было отгружено товаров. Если у него из месяца в месяц отгружаются большие объемы товаров, а по «Электронным счетам-фактурам» видно, что он никаких доходов не отражает, то наша система рисков покажет, что, возможно, данный ИП нарушает налоговое законодательство, – пояснил спикер.

Таким образом, основной акцент делается на цифровые инструменты. «Элект­ронные счета-фактуры» позволяют отслеживать все транзакции. Модуль виртуального склада обеспечивает контроль количества товаров, которые находятся у конкретной компании. Так, она не может продавать, скажем, кирпичи, если до этого занималась торговлей продуктами питания, система просто не даст возможности выписать такие счета-фактуры.

Интеграция баз данных позволяет прослеживать полный цикл движения товара от импорта до конечного потребителя и выявлять злостных нарушителей. На них-то и направлены предложения о возобновлении проверок. И даже в таких случаях у предпринимателей будет возможность объясниться и самостоятельно устранить нарушения до прихода налоговиков.

Всего в нынешнем году было направлено свыше 40 тыс. электронных уведомлений, по ним дополнительно начислено налогов на 132 млрд тенге.

– С использованием сис­темы управления рисками мы категорируем налогоплательщиков, формируем планы проверок, выявляем налоговые и таможенные риски для камерального контроля, а также путем аналитики больших данных и интеллектуального анализа выявляем фирмы-одно­дневки и блокируем выписку счетов-фактур таких фирм. Тем самым снижается административная нагрузка на бизнес в виде проверок, так как нарушения выявляются дистанционно и точечно направляются уведомления с нарушениями, – пояснил Жайдар Инкербаев.

Он также добавил, что с учетом международного опыта в комитете действуют Центр электронного декларирования и Ситуационный центр, в работе которых эффективно задействованы инструменты СУР, позволяющие минимизировать риски недопоступления в бюджет за счет контрабандных схем.

Переход к всеобщему декларированию также снизит теневой оборот, уровень коррупции и обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет.

– В рамках электронного обмена сведениями с ОЭСР и Национальным банком мы подписали многостороннюю конвенцию. Планируем начать обмен информацией с ОЭСР по финансовым счетам граждан Казахстана в более чем 100 юрисдикциях, – сообщил представитель Минфина.

На сегодня декларацию представили 476 тыс. человек, или 99% от первого этапа всеобщего декларирования. Наиболее популярным способом подачи является мобильное приложение «e-Salyq Аzamat», с помощью которого представлено 52% деклараций.

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