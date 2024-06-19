Сборная Турции начала ЕВРО-2024 с победы

Футбол, В мире, Европа
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Айман Аманжолова
[email protected]

Голы в составе сборной забили Мерт Мюльдюр, Арда Гюлер и Керем Актюркоглу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Фото: Анадолу

Национальная сборная Турции обыграла сборную Грузии со счетом 3:1 в стартовом матче группы F чемпионата Европы по футболу 2024 года (ЕВРО-2024).

Первый тайм поединка завершился со счетом 1:1.

Георгий Микаутадзе забил первый гол сборной Грузии, которая впервые в истории принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы.

Во втором матче группы сборная Турции в субботу 22 июня в Дортмунде встретится с командой Португалии.

Арда Гюлер, забивший гол в ворота сборной Грузии, побил рекорд самого молодого игрока, забившего в своем первом матче в истории чемпионата Европы, - 19 лет и 114 дней. Ранее этот рекорд принадлежал звезде сборной Португалии Криштиану Роналду - 19 лет и 128 дней.

Первый гол национальной сборной по футболу на ЕВРО-2024 забил Мерт Мюльдюр. На 25-й минуте матча Мерт, с линии штрафной отправил мяч, отскочивший от защитника сборной Грузии в ворота соперника, забив очень стильный гол.

Турецкие болельщики оказали огромную поддержку национальной сборной по футболу в ее первом матче на ЕВРО-2024. Около 50 тысяч турецких болельщиков заполнили трибуны в матче на 62-тысячном стадионе BVB в Дортмунде.

#Турция #чемпионат #футбол #Грузия #ЕВРО2024

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