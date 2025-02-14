Сдан первый в регионе дом по программе реновации жилья

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В городе Щучинске вручили ключи от 40 квартир представителям социально уязвимых слоев населения, передает пресс-служба областного акимата. Этого часа жители самого ветхого городского строения ждали долго. Ведь их чудом сохранившийся восьмиквартирный дом был построен в далеком 1924 году.

фото пресс-службы областного акимата

Местные исполнительные органы включили его в программу реновации. На мес­те аварийного жилья возник современный шестиэтажный 48-квартирный жилой дом с комфортными, просторными квартирами, светлыми холлами, лифтом.

Отметим, многоэтажка, построенная застройщиком ТОО «Tasu Company» без привлечения бюджетных средств, стала первой в Акмолинской области, возведенной в рамках программы реновации жилья, реализуемой по поручению Президента страны. Оставшиеся 40 квартир выкупил акимат Бурабайского района, благодаря чему удалось обеспечить комфортным жильем десятки очередников из социально уязвимых слоев населения.

В минувшую среду все новоселы получили ключи от нового жилья из рук акима области Марата Ахметжанова. Поздравляя щучинцев с долгожданным событием, глава региона подчеркнул важность подобных программ для улучшения качества жизни населения. Реновация старого жилья – это не только решение проблемы аварийных домов, но и шаг к созданию комфортных и современных условий для населения, сказал аким области.

В числе счастливых новоселов оказалась многодетная мать Элина Шмидт. Взволнованная горожанка рассказывала, как узнала о том, что их семье выделили новое жилье.

– Когда сотрудники ЖКХ позвонили и сказали, что нам дают квартиру, я не поверила. Потом все же связалась с городским акиматом, где мне все объяснили. Я начала плакать от счастья, мы ведь 14 лет ждали этого часа, казалось, что уже никогда не получим квартиру. Когда увидели новый дом, потом выделенную нам квартиру, снова не могла сдержать слез от радости. Трудно было осознать, что это красивое, светлое и просторное жилье с прекрас­ным ремонтом теперь наше. Спасибо государству за такую заботу о своих гражданах, – поделилась Элина Шмидт.

#жилье #новоселье #Щучинск

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