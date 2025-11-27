Сюда, в Мартукский район, приезжают не только жители Казахстана, но и иностранные гости, чтобы укрепить здоровье, восстановить силы или просто отдохнуть на природе. Семейное предприятие принадлежит супругам Бану и Ертаргану Тлегеновым.

Идея развивать нетрадиционное направление в сельском хозяйстве пришла главе семьи в 2016 году. Супруги много раз отдыхали в центре пантолечения в Катон-Карагайском районе Восточно-­Казахстанской области, тогда-то и задумались о разведении маралов у себя на родине.

– Муж захотел переехать в село и открыть крестьянское хозяйство. «Если проект будет интересным, я тебя поддержу», – сказала ему. Он решил заняться разведением маралов, а я предложила открыть санаторий-пантолечебницу и заняться тем, что ближе мне по профессии. У меня первое образование – медицинское, – рассказывает Бану Тлегенова.

Для разведения маралов супруги приобрели­ земельный участок площадью 700 га под пастбища и 1 га под строи­тельство санатория. Первоначальные инвестиции составили около 200 млн тенге банковского займа. Поз­же в развитие бизнеса было вложено еще 300 млн тенге. Работы начались с подготовки пастбищ, установки ограж­дений и строительства помещений для животных.

– Супруг подробно изучил информацию по разведению маралов. Мы приобрели 150 оленей в Восточно-Казахстанской­ области осенью 2017 года. Животные хорошо перенесли зиму и прошли весеннюю срезку. Спустя год после этого открыли санаторий-пантолечебницу «Зару», – продолжает предпринимательница.

Сегодня в хозяйстве насчитывается около 400 маралов. Все животные вакцинированы и имеют индивидуальные бирки, что позволяет контролировать их состояние. На ферме есть лаборатория и убойный цех. Главный ветеринар Серик Елеков, которому 75 лет, следит за состоянием маралов, а также обучает молодежь, делясь богатым практическим опытом.

Пантолечебница «Зару» постепенно расширяет число пациентов. Бану Тлегенова провела экскурсию по санаторию, показав реабилитационные центры для взрослых и детей с ограниченными возможностями, а также рассказав о лечебных и восстановительных процедурах. Здесь принимаются пантовые и лечебные ванны, есть соляная шахта, комфортные спальни и зоны отдыха. Пациенты с инвалидностью могут получать санаторно-курортное лечение за счет госбюджета по индивидуальной программе реабилитации.

Санаторий специализируется на реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями, проблемами сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, сахарным диабетом... Основой лечебных программ является натуральный препарат «Пантогематоген» – природный иммуномодулятор из пантов маралов.

– При переработке пант используются современные технологии в сочетании с проверенными временем рецептами, основанными на методике профессора Стефана Павленко, – объясняет Бану Тлегенова. – Перед заготовкой сырье проходит строгий контроль, кровь животных проверяется на инфекции. Из пантов готовим лечебный бульон и препараты, которые укрепляют иммунитет, повышают выносливость и помогают профилактике сердечно-сосудистых и опорно-двигательных заболеваний. Каждый курс для пациентов подбирается индивидуально. Результаты становятся заметны уже через несколько дней в зависимости от организма человека.

Помимо медицинского направления, супруги Тлегеновы развивают семейный и экологический туризм. В аренду взяли сосново-березовую рощу, где планируется создать современный глэмпинг-парк с гостевыми домиками, бассейном, зонами отдыха и детскими площадками. Зеленый массив расположен вблизи пантолечебницы, это дает возможность посетителям совершать прогулки по лесу, наслаждаться природой и отдыхать на свежем воздухе. Для гостей открыт музей, где можно познакомиться с культурой региона и узнать о содержании маралов и заготовке пантов.

В семейный бизнес активно вовлекаются дети и внуки Тлегеновых: младшее поколение помогает летом по хозяйству, мальчики ухаживают за животными, девочки на доильном аппарате доят оленей, потом перерабатывают молоко в масло и другие молочные продукты, кроме того, работают официантами на кухне санатория.

В хозяйстве также проходят прак­тику учащиеся Актюбинского высшего аграрно-технического колледжа им. Ш. Берсиева. Некоторые остались здесь работать ветеринарами, получив служебное жилье.

Бизнес Тлегеновых вырос настолько, что сегодня филиалы их пантолечебницы действуют в Алматы и Костанае. Алматинским центром пантолечения руководят дочь и зять супругов.

Сами Бану и Ертарган активно участвуют в благотворительности. Во время паводка они помогали местным жителям продуктами, техникой и необходимыми материалами, организуют мероприятия для поддержки малоимущих семей, участвуют в озеленении территорий.

Бану Тлегенова, помимо работы в санатории, активно занимается общественной деятельностью: она является членом Общественного совета города Актобе, регионального совета палаты «Атамекен», Ассоциации деловых женщин Казахстана, председателем Ассоциации ресторанно-гостиничного бизнеса Актюбинской области и активно участвует в работе колледжей города.

Сегодня санаторий занимает 4 га, а площадь пастбища расширилась до 1 000 га. В оздоровительном комплексе и на ферме трудятся 50 человек. За годы работы пантолечебницы здесь прошли лечение более 12 тыс. человек, включая гостей из Польши, Германии, России и США. Благодарные пациенты отмечают улучшение самочувствия после прохож­дения лечебных процедур и оставляют положительные отзывы. Многие из них возвращаются сюда из года в год.

История супругов Тлегеновых показывает, как профессионализм, новаторство и забота о людях помогают создать успешный и полезный для общества проект.