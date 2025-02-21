Село работящих людей

фото Алибека Дженалинова, фото центра активного отдыха, фото Елены Третьяковой

Аким на связи

Если сравнивать село с другим пригородом, а их всего пять близ областного центра, то первая ассоциация с Павлодарским – это трудолюбие. Почти 6 тыс. человек живут в селе, состоящем из 1 887 домов. Трудоспособными считаются 2,5 тыс. граждан. АСП получают 17 семей – большая часть из категории так называемых неполных: мама просто сидит с маленькими детьми, поэтому пока и не работает. Официально зарегистрированных безработных даже и 30 человек не наберется, причем 12 из них заняты на общественных работах. Конечно, большинство людей работают в городе, а если еще точнее – на заводах Северной промышленной зоны Павлодара, которая к селу ближе всего.

Чуть больше года должность акима Павлодарского занимает Аманбек Унат, который победил на прямых выборах в феврале 2024 года. К слову, это были его вторые выборы, но на первых, в 2022 году, он уступил прежнему акиму Сырыму Рушанову, возглавлявшему село с 2018 года. Правда, после прямых выборов Рушанов не совсем успешно с работой справлялся, последовала череда скандалов, недовольство жителей росло, и он уволился.

Аманбек Унат вновь подал свою кандидатуру, и павлодарцы его поддержали.

– Я, как этнический казах, переехал сюда в 2016 году из Монголии и год жил именно в селе Павлодарском. Работал в сфере занятости в городе. Но понял, что нужны перемены, и моей целью на выборах было в первую очередь – проверить себя, на что я способен, – начинает наш разговор Аманбек Унат. – Ну а что нужно селу, я знал, стараюсь решать все проблемы, которые затрагивал в своей предвыборной программе. Самое главное, что я обещал людям, – это прозрачность принятия решений. Так и строю свою работу – всегда открыт, всегда на связи, провожу прямые эфиры в соцсетях, прогуливаюсь по вечерам, чтобы все видеть и контролировать. К слову, когда я приступил к работе, у нас в селе было 15 групп в популярном мессенджере. И я терялся – куда и какую информацию скидывать. Потом из всех чатов вышел, создал свою официальную группу, в которой весь аппарат, участковые, ветеринары, медики и так далее. Ну и более 700 граж­дан, от которых мы принимаем все обращения по любому направлению. У меня с первого дня со всеми общественниками, блогерами есть договоренность – критикуйте и предлагайте. Мы не можем знать всего, помощь нужна от жителей, а не простое недовольство. И это дает результат.

С какими же предложениями обращаются люди в акимат? С самыми традиционными. Например, нужен детский сад в районе Шаукень, и для его строи­тельства уже определили мес­то. Для села это важно. Да, здесь есть школа на 980 мест (правда, там более 1 100 учеников, и часть ездит на учебу в городские школы), есть мини-центр при школе и детский сад на 150 мест, но от Шаукеня это далековато. Дело в том, что Павлодарское растянуто вдоль дороги (респуб­ликанская трасса, которую в народе называют Омс­кой, – она далее идет до границы с Россией. – Авт.). От первого заезда с трассы в село и до последнего дома, который фактически стоит возле Мичурина (это соседнее село Павлодарского района. – Авт.) – почти 15 км.

К слову о дорогах, общая их протяженность в селе – 69 км, а заасфальтировано только 48%, и это самый низкий показатель среди пяти пригородных сел областного центра. В прошлом году заасфальтировали пять улиц, в этом году готовят ПСД еще на 20 улиц – без документации сейчас невозможен даже средний ремонт. Но власти надеются, что хотя бы часть из проектов удастся воплотить в жизнь – городской бюджет готов поддержать.

Еще до прихода на должность акима Аманбека Уната в Павлодарском построи­ли большой Дом культуры, а прежде долгие годы это оставалось одним из главных пожеланий сельчан, ведь даже клуба не было. Зато сейчас при ДК действуют девять кружков – танцевальный, музыкальный, декоративно-прикладного искусства, очень популярна театральная студия «Зеркало», есть филиал городской студии танцев «Эхо гор». Теперь в ДК базируется и знаменитый местный хор ветеранов, который в 2016 году получил звание народного. Много лет им руководит Виктор Александрович Полицанов.

– Многие проблемы из того, о чем просят жители, решаются, – продолжает аким. – Например, в прошлом году мы огородили сеткой на 60 процентов местную свалку, в этом году завершим, сюда перестанут вываливать мусор все, кто просто проезжает мимо. В прошлом же году полнос­тью решили вопрос с уличным освещением, более того, у нас вообще нет ламп накаливания – только экономичные светильники. Самое главное – в прошлом году завершили строительство центрального водопровода, две тысячи абонентов подключены. Правда, летом были жалобы – напора не хватало, но тут причина очевидна, и я ее разъяснял: у нас не утвержден тариф на воду, пока мы ею пользуемся бесплатно, а потому летом многие просто поливали огороды. Как только дождь – проблем с напором нет. Вскоре тариф утвердят, и эта тема уйдет с повестки дня.

Свет и вода –

всему голова

Центральным водопроводом охватили почти все село за исключением микрорайона новостроек: когда создавался проект, там и домов-то почти не было, а сейчас – 48. В этом году город разрабатывает проект, чтобы протянуть водопроводную ветку и туда.

Из крупных проблем, о которых говорят буквально все жители Павлодарского, пока остается нерешенной одна – частое отключение электроэнергии. Чуть какая непогода – свет гаснет у многих. А ведь в домах много электроприборов, стоят котлы длительного горения.

– В селе есть четыре фидера, один на нашем балансе, остальные – на балансе ПРЭК. В прошлом году мы начали строительство новой электроподстанции, сумма проекта –1,5 миллиарда тенге из бюджета города. Работы завершены на 90 процентов. И когда ее доделают, наш проб­лемный фидер 1А, который часто отключается, мы переподключим к новой подстанции. И передадим ее в доверительное управление ПРЭК, – поясняет аким план действий. – Кроме того, есть у нас и 66 КТП, 27 из них на балансе акимата, 16 – частные. В прошлом году на ремонт наших 27 КТП выделили более шести миллионов тенге, и все они уже отремонтированы. И их тоже мы передадим на баланс ПРЭК, как только завершим процесс подготовки документов. Такой объем инвестиций и выполненных работ проблему решит.

Подстанцию строят в районе тех самых новостроек, пока это почти на окраине села. Стоит заметить, что эти дома появились там только потому, что лет 17–18 назад люди успели получить положенные по закону десять соток для ИЖС до того, как законодательство стало более строгим и выдачу участков без инфраструктуры прекратили.

– У нас в селе с 2006 года в очереди на земельный участок стоят 7 065 человек, – уточняет Аманбек Унат. – До конца текущего года разработаем план детальной планировки села, достроят электроподстанцию, затем мы протянем туда электролинии и вот уже после этого начнем выдавать землю под ИЖС. Думаем, что сможем раздать 1 100 участков.

Но, честно говоря, расти селу больше некуда. С одной стороны оно ограничено Омской трассой, с другой – Иртышом с его поймой, севернее уже впритык лежат земли Мичуринского сельского округа Павлодарского района, а южнее – дачные массивы Павлодара.

Сейчас на сайте по продаже недвижимости есть чуть более 50 объявлений о продаже домов в Павлодарском, но треть из них – это дома как раз в садоводствах «Реченька», «Клен». В самом же Павлодарском дома стоят от 18 до 35 млн тенге, хотя есть и за 100 млн, но это уже исключение.

Почему так дорого? Во-первых, близко к Павлодару. Во-вторых, здесь есть работа.

И у плюсов есть минусы

Например, есть в Павлодарском свое селообразующее предприятие – животноводческий комплекс ТОО «Рубиком». Он обеспечивает работой 150 человек, выступает спонсором на массовых мероприятиях, которые проводят в течение года, обеспечивая нуждающихся подарками и соцпомощью.

– В этом году вышел к «Рубикому» с инициативой помочь приобрести мотоциклы для пастухов, – говорит Аманбек Унат. – Дело в том, что в селе почти перестали держать скотину – земли для выпаса нет, а потому у нас меньше 150 голов КРС. Каждую весну проблема найти пастуха – взносов от жителей не хватает, чтобы привлечь человека. Тем более что наше село стоит вдоль трассы, казалось бы, земли должны быть напротив от дороги, но там слева – поля предпринимателей, справа – поля «Рубикома». Между ними есть 20-метровый переход, по которому пастух должен перегнать стадо на выпас несколько километров.

Стоит отметить, что отношения у жителей с селообразующим предприятием далеко не самые гладкие, несмотря на все плюсы от наличия такого партнера. Особенности производства давали о себе знать – много лет павлодарцы жаловались на сильный неприятный запах, особенно он досаждал тем, кто живет вблизи свинокомплекса.

Как говорит аким, сейчас удалось улучшить ситуацию – на предприятии поставили новое оборудование, и резервуары, от которых и шел неприятный запах, теперь открывают только тогда, когда ветер дует от села, а не в его сторону.

При этом нельзя не сказать, что «Рубиком» – это большой мясоперерабатывающий холдинг, реализующий принцип «от поля до прилавка». В его структуре, помимо мясокомбината, множество подразделений, включая полевые станы, комбикормовый завод и так далее. Одно из главных – животноводческий комплекс, который как раз и базируется вот уже 25 лет в пригородном селе Павлодарском.

На первых порах сюда завезли из России азовских свиней, сделав ставку на популярную породу – крупная белая. Именно на нее в 2005 году комплекс впервые получил статус племенного хозяйства и долгое время оставался единственным в Павлодарской области, разводящим эту породу. С 2006 года здесь началось гибридное разведение животных. Стадо серьезно пополнилось свиньями пород дюрок и ландрас, ведь трехпородное скрещивание крупной белой, ландраса и дюрока – классическая схема, признанная во всем мире. В 2021 году поменяли концепцию племенной работы и начали переход к чистопородному разведению датской генетики. Для обновления рубикомовского стада племенное ядро регулярно завозится из Дании, а основной упор сделан на породу ландрас.

Изначально животноводчес­кое подразделение было очень просто устроено – все работы проводились вручную: кормление, уборка за животными. Но компания росла довольно мощно, и внедрялось новое оборудование. А с 2013 года часть объектов свинокомплекса находится на территории Черноярского сельского округа Паводарского района, но в пригородном селе Павлодарском по-прежнему содержится примерно четверть всего поголовья – действуют четыре репродуктора, участки доращивания, небольшая откормочная ферма. Также здесь функционирует станция искусственного осеменения. Большая же часть поросят из Павлодарского при достижении веса в 35 килограммов перевозится на откорм в Черноярку. На этой площадке, помимо четырех откормочников 16-тысячника, построили еще четыре модуля замкнутого цик­ла на 1 200 свиноматок каждый.

В итоге «Рубиком» стал лидером свиноводства в Казахстане, имея в своей структуре животноводческий комплекс со статусом племенного хозяйства. Единовременное содержание около 100 тыс. свиней, маточное поголовье в 7,5 тыс. животных и проект­ная мощность в 240 тыс. голов в год на убой – такие показатели позволили компании войти в тройку крупнейших казахстанских произ­водителей свинины.

Люди дела

Так смело можно назвать жителей Павлодарского, у кого есть свой небольшой бизнес. Их здесь немало. По данным акимата, в целом зарегистрированы 74 субъек­та малого и среднего бизнеса, где работают 300 человек. Это магазины, аптеки, парикмахерские, бани, СТО, швейный салон, столярный цех.

Но самый распространенный бизнес в селе – это теплицы. Какое-то время даже говорили, что огурец – вот главный символ Павлодарского, ему бы памятник здесь поставить, ведь он «кормит» десятки семей. Однако овощная конкуренция с каждым годом все сильнее и сильнее – огурцы, привезенные с юга или выращенные на крупных промышленных теплицах, прилично подвинули бизнес павлодарских огуречников.

Но, как говорится, не огурцом единым. Особая каста местных тепличников – это те, кто занимается выращиванием рассады овощей и цветов, а в последние годы к ним присоединились и те трудолюбивые жители, кто выращивает цветы на срезку, например, сейчас – сезон тюльпанов.

Больше 30 лет тепличным делом занимается семья Третьяковых – сегодня они, пожалуй, самые крупные поставщики цветочной рассады в Павлодарском. Цветочно-рассадное направление в приоритете последние 20 лет, до этого ставку делали на овощи.

Сейчас у Третьяковых три теплицы на общей площади в восемь соток, в которых семья выращивает рассаду цветов – за сезон 100 тыс. штук, а если говорить о видовом и сортовом разнообразии, то это несколько сотен: ампельные петунии, остеоспер­мумы, калибрахоа, колеусы, мульти­флора и так далее.

– Когда мы только перешли на цветы, то это были простые астры, но постепенно стали выращивать элитные виды, что-то не как у всех, что-то сложное в выращивании, добавили и много­летники, а потом и вегетативные – требующие черенкования и размножающиеся только таким способом, плюс те цветы, что зимуют в горшках, – рассказывает Елена Третьякова.

Если кто-то из обывателей думает, что рассада – это сезонный бизнес, то он ошибается. Это упорный, тяжелый круглогодичный труд. Как только рассада распродана, начинается период ухода за цветами на срезку – их тоже продают. Как освобождается место, теплицы наполняются огурцами и помидорами – большая часть овощей для себя, но немного и на продажу. А потом профессиональная уборка теплиц, подготовка грунта, закуп семян, черенкование, постоянный уход за зимним садом, уже в ноябре – посев первых цветов на будущий год, например, тех же эустом, для которых от всхода до цветения нужно семь месяцев. Сейчас уже Третьяковы активно топят одну из трех своих теплиц – она вся под поликарбонатом, в ней стоит котел длительного горения, потому что для цветочников сезон набирает обороты.

– Выходных нет, ведь если упус­тишь время, просто не успеешь вырастить рассаду к самому сезону активных продаж. А меня уже ждут постоянные клиенты, – продолжает Елена Третьякова. – Кто-то предпочитает рассаду дорогих красивых цветов, чтобы украсить свои коттеджи, но и из школ приезжают, чтобы купить по несколько ящиков простой петунии для пришкольных участков. В районы тысячами покупают, а я еще и в придачу дам. Крупные предприятия закупают. Что бы ни выращивала, я строго слежу за качеством своей рассады – только лучшие грунты, семена, удобрения, тщательная обработка от болезней и вредителей. У нас в селе есть конкуренция, однако я ее не боюсь – каждый найдет своего покупателя, а мы берем трудом и качеством.

Бренды Павлодарского

Есть в Павлодарском настоящее место притяжения – центр активного отдыха, который действует здесь с 2017 года. И вот гостями базы чаще всего становятся именно горожане, приезжающие сюда семьями пожарить шашлыки, насладиться близостью с природой, покормить местную живность, зимой – покататься с отличной горки. В общем, развлечений предостаточно, и нет ощущения, что каждый шаг – за деньги, что свойственно многим туристическим локациям нашей страны.

Семь лет назад Игорь Байрамов организовал здесь свой семейный бизнес, причем сразу хотел, чтобы в центре было много животных – особенно привлекали детей кошки, хаски, кролики, козы, ослики, лошади, пони. Потом местный «зоопарк» пополнился верблюдами – они стали звездами во время фотосессий. И вот уже в центр активного отдыха, где владельцы создали отличные условия для своих животных, стали привозить диких пострадавших птиц – лебедей, пеликанов, хищных соколов, сов, пустельгу. Егеря пристраивали сюда на реабилитацию и косуль, и енотов, и енотовидных собак. Всем находили место, создавали уют и обеспечивали нужный уход. Часть потом выпускали в естественную среду.

Сейчас павлодарцы наслаждаются здесь веселыми развлечениями, а летом еще и активно фотографируются у необычных скульптур, которые для базы отдыха создает талантливый мастер по бетону Евгения Швацкая, – это и герои современных мульт­фильмов, и знаменитый волк с его коронной фразой «Ну ты, это, заходи, если что», и фантазийные пни-домовята.

Словом, центр активного отдыха можно назвать своего рода брендом Павлодарского – нестандартный подход к организации досуга и неповторимый колорит базы крепко полюбились горожанам.

Вместо заключения

…Спросила у горожан на набережной Павлодара, а что вам первое приходит на ум, когда вы слышите «село Павлодарское». Ответы получила самые разные. Да, многие вспомнили центр активного отдыха, местную мечеть – она стоит на въезде в село, женский православный монастырь, куда ежегодно горожане приезжают на крещенские купания. Несколько женщин сказали, что ждут дачного сезона – поедут в Павлодарское за рассадой.

Самые юные мои собеседники рассказали, что подписаны в TikTok на учителя начальных классов школы из Павлодарского. Имя вспомнить не смогли, но я-то знаю, что это Игорь Гное­вой – молодой педагог, активно ведущий соцсети и выигравший за это iPhone. В конце 2023 года Игорь снял ролик, который набрал больше пяти миллионов просмотров. Благодаря чему стал победителем конкурса «Учителя Казахстана», встретился с минист­ром просвещения и получил заслуженный приз.

Ну а закончу словами моей соседки Лидии, живущей в центре Павлодара: «О, да мы с мужем в Павлодарское за хлебом через день ездим, пусть и 20 километ­ров в пути, зато какой хлеб – ни в одной городской пекарне такого не найти. В Павлодарском вообще люди умеют трудиться, вот у них все хорошо и получается».