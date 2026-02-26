Сельские медики получили спецтехнику

Хорошая новость
156
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Две автомашины скорой помощи и пять санитарных единиц автотранспорта будут служить амбулаториям и медпунктам сельских округов Бухар-Жырауского района.

фото автора

Передача ключей медикам от спецтехники состоялась в торжественной обстановке перед зданием районного акимата.

Отметим, что в рамках национальной программы «Модернизация сельского здравоохранения» в районе построены и сданы в эксплуатацию 20 медицинских объектов. Коллективы, стоящие на страже здоровья населения, получают новое оборудование и технику. Кроме того, в районе открылись новые объекты образования и культуры.

Директор больницы Бухар-Жырауского района Куандык Мустафин рассказал о том, что постепенно находит свое решение и проблема нехватки медкадров. Специалист с дипломом медицинского вуза, который решил начать трудовой путь по выбранной профессии на селе, получает от государства подъемные в размере 8,5 млн тенге. Также ему предоставляют служебную или арендную квартиру. При этом срок отработки его на селе составляет пять лет. Такой же молодой врач, прибывший в сельскую местность по программе «С дипломом – в село», может рассчитывать на подъемные в размере 100 МРП, или около 400 тыс. тенге, а также на льготный кредит под 0,01% для приобретения или строительства жилья. Срок отработки в этом случае – три года.

#регионы #Карагандинская область #медики #спецтехника

