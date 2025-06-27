В этом году для участия в конкурсе поступило более 100 работ

Фото: пресс-служба Сената

В Сенате состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Парасат» среди работников средств массовой информации. В преддверии профессионального праздника журналистов поздравил спикер Палаты Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя лауреатов ежегодного конкурса, Маулен Ашимбаев подчеркнул важную роль средств массовой информации в укреплении сплоченности общества и формировании информационной повестки. В частности, как было отмечено, журналисты являются действенным каналом коммуникации между государством и гражданами, барометром социального климата, поскольку отражают различные точки зрения на происходящие в стране изменения. В этой связи он обозначил приоритеты, касающиеся социально-экономической и политической ориентированности страны, и поблагодарил участников встречи за активную совместную работу по построению Справедливого, безопасного, чистого и сильного Казахстана.

«По инициативе Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Казахстане реализуются комплексные реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики, улучшение качества жизни и повышение благостояния граждан. Особое внимание уделяется развитию качественного образования и медицинского обеспечения. Именно от вас зависит, насколько полную и объективную информацию получат граждане о происходящих изменениях в стране. Поэтому труд журналистов всегда заслуживает большого уважения.

Отдельно хочу остановиться на деятельности парламентского пула журналистов. Объективно и оперативно освещая деятельность Сената по законодательному обеспечению реформ Главы государства, разъясняя суть принятых законов, вы вносите значимый вклад в построение Справедливого, безопасного, чистого и сильного Казахстана», – сказал председатель Сената, обращаясь к журналистам.

Вместе с тем он остановился на итогах работы Палаты и акцентировал внимание на содействии СМИ в решении вопросов, волнующих общество, в рамках освещения выездных заседаний сенаторов в регионах. Отмечена была также значимость оперативного и объективного освещения депутатских запросов, деятельности постоянных комитетов и рассматриваемых законов.

В этом году, как было отмечено в ходе мероприятия, для участия в конкурсе «Парасат» поступило более 100 работ. В числе авторов – журналисты телеканалов, газет, информационных порталов и других отечественных медиа.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ПАРАСАТ» 2025 года

Лучший телевизионный материал: Азамат Нұғыманов (телеканал «Qazaqstan»), Ботагоз Базарбаева (телеканал «24KZ»), Анна Абрамова (телеканал «КТК»).

Лучшая публикация в печатных СМИ: Гүлнара Жолжанова (газета «Egemen Qazaqstan»), Гүлжиған Тұрсынова (областная газета «Жетісу»), Раушангуль Нуршаева (газета «Литер»).

Лучшая публикация в интернет-издании: Жанар Сердалина (информационное агентство «BestNews.kz»), Надежда Алишпаева (информационное агентство «Tengrinews.kz»).

Лучшая публикация в социальных сетях: Ержан Жаубай – журналист.

Специальная премия года «Лучший аналитический материал»: Ақбөпе Тәңірберген и коллектив программы «Заң мен Ел» телеканала «Первый канал Евразия»; коллектив телеканала «Jibek Joly» Телерадиокомплекса Президента РК.

«За вклад в развитие парламентской журналистики»: Советхан Жағиев (видеооператор телеканала «Qazaqstan»).