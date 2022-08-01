Сенатор Бакытжан Жумагулов посетил загородные учебно-оздоровительные центры

Депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область посетил республиканский учебно-оздоровительном центр «Балдаурен», где ознакомился с условиями организации отдыха для детей.

Сенатор ознакомился с работой центра, а также обсудил вопросы детского отдыха, безопасности и продвижения духовных ценностей среди детей и подростков.

Также Бакытжан Жумагулов встретился с педагогами-организаторами и ответственными за детей в каникулярное время, где были даны разъяснения по сохранению безопасности и охраны прав детей.

Кроме того, парламентарий посетил детский оздоровительный центр «Эдельвейс - Боровое», расположенный в Катаркольской зоне Бурабайского района.

Вместе с тем, состоялась встреча с детьми и педагогами. Депутат пожелал ребятам отличного отдыха, педагогическому составу успехов в деле воспитания подрастающего поколения.