Сенатор Бауыржан Каниев ознакомился с условиями обеспечения питьевой водой в Актюбинской области

Депутат Сената Бауыржан Каниев посетил Темирский район Актюбинской области.

Сенатор ознакомился с ходом строительства централизованной сети питьевой воды в населенных пунктах Шыгырлы и Калмыккырылган. Строительные работы планируется завершить до конца 2022 года и населенные пункты будут обеспечены долгожданной централизованной питьевой водой.

«Здоровье человека напрямую зависит от качества питьевой воды. Поэтому необходимо уделять особое внимание обеспечению граждан питьевой водой с соблюдением государственных санитарных требований», - отметил Бауыржан Каниев.

Кроме того, в ходе поездки депутат посетил социальные учреждения и встретился с жителями района.