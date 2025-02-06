Сенатор: Без создания аграрных кластеров сельское хозяйство не выйдет на новый уровень

По мнению сенатора Закиржана Кузиева, такие программы как «Бастау-Бизнес», не показали должных результатов
Сельское хозяйство Казахстана сталкивается с серьезными проблемами из-за неэффективного использования бюджетных средств, нехватки инфраструктуры для переработки продукции и слабой поддержки фермеров. В своем депутатском запросе этот вопрос поднял сенатор Закиржан Кузиев, сообщает Kazpravda.kz
«В рамках реализации Послания главы государства народу Казахстана Аграрным комитетом Сената проведена встреча с руководителями заинтересованных государственных органов по вопросам создания и функционирования центров для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур. Одним из примеров реализации данной инициативы стал проект «Агро Сауат» в Меркенском районе Жамбылской области», – отметил сенатор.
Дополнительной проблемой является недостаточная координация между государственными органами и различными проектами, что приводит к неэффективному использованию средств и ресурсов.
По мнению сенатора, такие программы, как «Бастау-Бизнес», не показали должных результатов, несмотря на значительные вложения в размере более 12 млрд тенге за последние годы. Это указывает на необходимость комплексного подхода и более строгого контроля за реализацией аграрных инициатив.
«Для всесторонней поддержки фермерских хозяйств необходимо провести ревизию всех обучающих программ и по итогам проверки создать единого оператора по обучению, направленного на повышение экономической активности сельского населения на базе Национального аграрного научно-образовательного центра, который имеет всю необходимую материальную и научную базу. Кроме того, важным шагом станет формирование региональных аграрных кластеров, которые будут не только обучать, но и помогать с обеспечением фермеров высококачественными семенами, саженцами, агрохимикатами, а также оказывать поддержку в переработке и реализации продукции», – заключил Закиржан Кузиев.