Сенатор: Без создания аграрных кластеров сельское хозяйство не выйдет на новый уровень

По мнению сенатора Закиржана Кузиева, такие программы как «Бастау-Бизнес», не показали должных результатов

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сельское хозяйство Казахстана сталкивается с серьезными проблемами из-за неэффективного использования бюджетных средств, нехватки инфраструктуры для переработки продукции и слабой поддержки фермеров. В своем депутатском запросе этот вопрос поднял сенатор Закиржан Кузиев, сообщает Kazpravda.kz

«В рамках реализации Послания главы государства народу Казахстана Аграрным комитетом Сената проведена встреча с руководителями заинтересованных государственных органов по вопросам создания и функционирования центров для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур. Одним из примеров реализации данной инициативы стал проект «Агро Сауат» в Меркенском районе Жамбылской области», – отметил сенатор.

Дополнительной проблемой является недостаточная координация между государственными органами и различными проектами, что приводит к неэффективному использованию средств и ресурсов.

По мнению сенатора, такие программы, как «Бастау-Бизнес», не показали должных результатов, несмотря на значительные вложения в размере более 12 млрд тенге за последние годы. Это указывает на необходимость комплексного подхода и более строгого контроля за реализацией аграрных инициатив.