Сенатор Даурен Адильбеков встретился с жителями Коргалжынского района

Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Даурен Адильбеков посетил Коргалжынский район Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе визита депутат ознакомился с работой ряда социальных объектов сёл Сабынды и Кенбидаик, а также с ходом ремонтных работ РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод».

Сенатор отметил важность качественного и своевременного завершения работ на объекте, учитывая, что водопровод предназначен для бесперебойного обеспечения питьевой водой населения Коргалжынского и Егиндыкольского районов.

Кроме того, парламентарий встретился и с аграриями региона. При встрече с сотрудниками теплицы Даурен Адильбеков рассказал об итогах работы Сената Парламента Республики Казахстан за прошедшую сессию, а также обсудил с сельчанами актуальные вопросы, волнующие граждан.

В ходе встреч с персоналом сельской врачебной амбулатории и дома культуры села Сабынды сенатор подробно рассказал им о программе повышения доходов населения, которая разработана в соответствии с поручением Главы государства.