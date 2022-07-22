Сенатор Ляззат Сулеймен посетила область Жетысу

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ляззат Сулеймен в ходе своей рабочей поездки посетила область Жетысу, где встретилась с представителями правоохранительных органов.

В ходе встречи с представителями областной прокуратуры и УВД депутата проинформировали о ходе расследования январских событий. В свою очередь, областная прокуратура сообщила, что каждое дело, связанное с пытками, расследуется, и виновные граждане понесут соответствующее наказание.

Кроме того, было отмечено, что внедрение трехзвенной модели уголовного процесса помогает в раскрытии преступлений, но также необходимо повышать уровень цифровизации.

«Как отметил Президент, мы должны понимать, что создание Нового Казахстана – это создание справедливого Казахстана. И понятно, что в создании справедливого Казахстана важная роль отведена правоохранительным органам, обеспечивающим защиту конституционных прав граждан. Именно поэтому правоохранительные органы должны полностью реализовать конституционные изменения, принятые на референдуме, защищая права человека», - заключила депутат.

Депутат также побывала в районе Аксу, где обсудила ход выполнения ряда социальных проектов.