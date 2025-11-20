Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Макежанова, 12% всех расходов бюджета 2026 года уходит на обслуживание правительственного долга - это 3,5 трлн тенге. Сенатор обратил внимание на то, что уже к 2028 году эта сумма увеличивается еще на 1 трлн тенге.

«В 2028 году расходы на обслуживание долга запланированы в сумме 4,5 трлн тенге с увеличением порядка на 1 трлн. тенге. К общим расходам данные средства составляют 15%. Как мы понимаем, это связано с ежегодным принятием дефицитного бюджета. Имеется риск неисполнения ковенанта по ограничению расходов по обслуживанию долга не более 10% от общих расходов бюджета к 2030 году, предусмотренного в Концепции управления государственными финансами. Какие меры предприняты по оптимизации и приоритизации расходов бюджета?» - задал вопрос Премьер-министру сенатор Султанбек Макежанов.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что уровень государственного долга на сегодня составляет 23,6% к ВВП. Согласно общепризнанной мировой методологии, такой уровень госдолга признается низким. К примеру, во многих развитых странах данный показатель превышает 50%, 80% и даже свыше 100% к ВПП в отдельных государствах.