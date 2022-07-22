Сенатор Нуржан Нурсипатов встретился с активом Баянаульского района

Депутат Сената Парламента Нуржан Нурсипатов в ходе рабочей поездки в Баянаульский район посетил Жанатлекский и Баянаульский сельские округа, где встретился с акимами, представителями местных бюджетных организаций и активом района.

Сенатор рассказал участникам встреч о законодательной работе Палаты и законах, принятых Сенатом в прошедшей сессии. Нуржан Нурсипатов подчеркнул, что законы направлены на повышение благосостояния наших граждан.

В ходе встреч были обсуждены вопросы социально-экономического развития, жилищно-коммунальной сферы, а также вопросы по эффективному освоению местных бюджетных средств.

В свою очередь, представители местного сообщества озвучили ряд предложений, направленных на улучшение социального положения населения.

Сенатор отметил, что все поднятые вопросы будут учтены и проработаны с соответствующими государственными органами в ходе законотворческой деятельности.