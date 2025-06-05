Депутат указал на дефицит детской литературы в стране

Сенат
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Дана Аменова
корреспондент

Общий ежегодный выпуск детских книг по госзаказу составляет всего 30-40 наименований

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Детская литература в Казахстане испытывает дефицит внимания и государственной поддержки. Об этом в своем депутатском запросе рассказал сенатор Руслан Рустемов.  

По словам парламентария, несмотря на огромное значение книг для духовного и интеллектуального роста подрастающего поколения, современная детская литература на казахском языке в школах представлена очень скромно.

Только 11,8% фондов школьных библиотек составляют книги на казахском языке, а общий ежегодный выпуск детских книг по госзаказу всего 30-40 наименований.

«По исследованию PISA 2022 года, уровень грамотности чтения составил 386 баллов. В Казахстане только треть детей читают новую книгу по собственному желанию, а большинство детей в сельской местности читают художественную литературу лишь для выполнения школьных заданий. Международные организации отмечают низкий интерес детей к художественной литературе и недостаточный уровень культуры чтения. По словам писателей и издателей, средний тираж книг составляет всего 1000–2000 экземпляров, чего недостаточно для охвата всей Республики. Кроме того, современные направления, такие как анимационная литература для детей, инклюзивный и многоязычный контент, остаются без должного внимания»,  сказал Руслан Рустемов.

Сенатор также подчеркнул, что детская литература  не просто развлечение, а стратегический ресурс, который формирует моральные ценности, патриотизм, доброту и смелость у будущих граждан страны. Опираясь на примеры развитых стран, таких как Южная Корея, Финляндия и Германия, он рассказал о комплексном подходе к поддержке детской литературы: развитие библиотек, финансовая поддержка авторов, создание цифровых платформ, образовательные программы и государственные награды.

Так, парламентарий призвал к объединению усилий Минкультуры и Минпросвещения образования для разработки национальной стратегии поддержки детской литературы.

Он предложил создать цифровую платформу и расширить систему передвижных библиотек, особенно в сельской местности, чтобы обеспечить равный доступ всех детей к книгам. Также важно поддерживать молодых авторов и издателей через стипендии, налоговые льготы и творческие резиденции.

#дефицит #сенатор #детская литература

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