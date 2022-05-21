Сенатор встретился с работниками аэро-космической отрасли

Депутат Сената Парламента Казахстана Талгат Мусабаев встретился с сотрудниками АО «Республиканский центр космической связи» в городе Нур-Султан. Сенатор обсудил с ними основные новеллы, предложенные к внесению в Конституцию и проведение референдума, отметив важность вносимых поправок и подчеркнул, что для становления «Нового Казахстана» этот процесс сыграет большую роль.

В частности, сенатор детально остановился на изменениях, которые позволяют перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской Республике с сильным Парламентом.

«Особенность нынешнего референдума в Казахстане в том, что Президент инициирует конституционную реформу, которая не расширяет, а наоборот – перераспределяет часть полномочий другим институтам власти», - отметил сенатор.

Депутат призвал коллег проявить свою гражданскую позицию и активно участвовать в референдуме. Также, в ходе встреч были обсуждены и другие актуальные вопросы, касающиеся развития аэрокосмической деятельности.