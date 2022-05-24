Сенатор встретился со студентами Кокшетауского института экономики и управления

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Даурен Адильбеков в рамках свей рабочей поездки в Акмолинскую область провел встречу со студентами и сотрудниками Кокшетауского института экономики и управления.

В ходе встречи сенатор отметил важность проведения референдума и участия в нём каждого казахстанца.

«Предложенные Президентом политические реформы вытекают из давнего общественного запроса на демократизацию политической системы и направлены на обеспечение возможности граждан влиять на решения правительства. Иными словами, Новый Казахстан - это обновление общества, а Вторая республика - это обновление государственной модели»,- сказал депутат.

Также сенатор сообщил о том, что предложенные нововведения должны существенно изменить всю конфигурацию политической системы.