Сенаторы и общественники посадили деревья в Парке мира и согласия

Сенат,Таза Казахстан
3

В рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, депутаты и сотрудники Аппарата Сената Парламента приняли участие в общегородском субботнике, передает Kazpravda.kz

Фото: Н. Байбулин

В Парке мира и согласия также собрались представители религиозных объединений Казахстана, руководство и сотрудники Министерства культуры и информации, Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога.

Около 200 человек высадили саженцы ясеня и многолетних кустарников, а также провели работы по уборке прилегающей территории. Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев подчеркнул важность проведения подобных экологических акций.

«Президент страны Касым Жомарт Кемелевич Токаев в ходе своего выступления на ежегодной сессии Ассамблеи народа Казахстана уделил особое значение проведению общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан». Глава государства подчеркнул, что это путь к воспитанию и прогрессивному образованию подрастающего поколения и по сути, является проявлением истинного патриотизма. Считаю символичным, что сегодня мы именно в таком составе проводим субботник в Парке мира и согласия. Вы знаете, что в этом году в Астане пройдет VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который будет способствовать продвижению духовной и народной дипломатии», - отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также ознакомился с ходом работ, проводимых на центральной инсталляции, а также обсудил с коллегами предстоящую церемонию открытия Парка в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в этом году в Астане под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего».

Напомним, что Парк мира и согласия был заложен в 2022 году участниками VII Съезда лидеров мировых и традционных религий, в работе которого приняли участие Папа Римский Франциск, Верховный имам Аль-Азхара Ахмед ат-Тайеб, главные раввины Израиля и другие представители мировых религий.

#Астана #Сенат #Маулен Ашимбаев #экология #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Почему ритейлу интереснее торговать импортом?
Государство и бизнес создадут «цифровой путь» туриста
География инвестиций расширяется
Комплексные меры приносят эффект
Укрепляя международные спортивные связи
Распоряжения Главы государства о назначении
О подвигах, о доблести, о славе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации
Корифей творческого духа
Закон о чувствительных сферах
Косули показали мастер-класс по плаванию
Женщины выходят на «тропу войны»
Деятели «Алаш» о профессионализации казахской молодежи
Ум, компас и дерзновение
Ледовый дворец нового поколения
Работать на опережение
Соревновались лучшие диспетчеры KEGOC
Вузы Казахстана и США расширяют горизонты сотрудничества
Действовать с учетом сложившихся реалий
Прагматика и гибкость на основе диалога
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Начато возведение крупного металлургического завода
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
В теплице правит бал… агрофотоника
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Кто в ответе за базар?
Президент Армении и министр культуры Казахстана обсудили вопросы углубления культурных связей
Мастерская у тополиной рощи
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Остаться в памяти потомков
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Шьется форма для гвардейцев
Удивительная судьба Масима Якубова
Кузница кадров
Устраняются последствия падежа сайги
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Парк имени Абая открылся в Ереване
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата

Читайте также

Мажилисмены высадили 100 деревьев в Астане
Ашимбаев принял участие в церемонии открытия благотворитель…
Правительство Казахстана вышло на субботник
Ассамблея народа Казахстана: три десятилетия единства и сог…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]