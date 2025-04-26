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В Парке мира и согласия также собрались представители религиозных объединений Казахстана, руководство и сотрудники Министерства культуры и информации, Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога.

Около 200 человек высадили саженцы ясеня и многолетних кустарников, а также провели работы по уборке прилегающей территории. Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев подчеркнул важность проведения подобных экологических акций.

«Президент страны Касым Жомарт Кемелевич Токаев в ходе своего выступления на ежегодной сессии Ассамблеи народа Казахстана уделил особое значение проведению общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан». Глава государства подчеркнул, что это путь к воспитанию и прогрессивному образованию подрастающего поколения и по сути, является проявлением истинного патриотизма. Считаю символичным, что сегодня мы именно в таком составе проводим субботник в Парке мира и согласия. Вы знаете, что в этом году в Астане пройдет VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который будет способствовать продвижению духовной и народной дипломатии», - отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также ознакомился с ходом работ, проводимых на центральной инсталляции, а также обсудил с коллегами предстоящую церемонию открытия Парка в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в этом году в Астане под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего».

Напомним, что Парк мира и согласия был заложен в 2022 году участниками VII Съезда лидеров мировых и традционных религий, в работе которого приняли участие Папа Римский Франциск, Верховный имам Аль-Азхара Ахмед ат-Тайеб, главные раввины Израиля и другие представители мировых религий.