Сенаторы обсудили предстоящий референдум с активом педуниверситета им. Абая

Депутаты Сената Парламента РК Нурторе Жусип и Динар Нукетаева посетили Казахский национальный педагогический университет имени Абая, где приняли участие в конференции на тему «Глобальные проблемы политического процесса».

В ходе конференции депутаты совместно с участниками обсудили новизну поправок, предложенных к внесению в Конституцию, а также подчеркнули важность предстоящего референдума для становления Нового Казахстана.

В частности, сенаторы расказали, что данные изменения будут определять дальнешее развитие демократического государства, приоритетным направлением которого будут укрепление общественного согласия и трансформация политического курса страны.

«Предложенный законопроект разработан 16 марта в рамках Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Комплекс мер, предусмотренных в Послании очень важен для страны, он призван заложить прочный политико-правовой фундамент проводимых реформ и активно трансформировать общество. Вместе с тем, реформа закрепляет предпосылки для дальнейшей демократической эволюции общества и конституционного пространства», - отметил сенатор Нурторе Жусип.