Сенаторы одобрили закон об укреплении транзитного потенциала страны

Сенат
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты

Фото: Сенат

Сенаторы рассмотрели соглашение о создании упрощенного таможенного коридора между правительствами стран-членов Организации тюркских государств и озвучили свои депутатские запросы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Закон «О ратификации соглашения между правительствами государств-членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора» нацелен на ускорение процесса таможенных операций и сокращение количества документов соответствующих процедур.

«В своем Послании глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделил приоритетное внимание важности развития транзитного потенциала страны и дал конкретные поручения. Это одна из стратегически важных задач, стоящих сегодня перед нашим государством. Рассмотренный закон способствует достижению данной цели. Соглашение формирует правовую основу для установления упрощенного таможенного контроля между государствами-членами Организации тюркских государств. Надеемся, что одобренный закон позволит увеличить объемы перевозок грузов и положительно скажется на росте торгово-экономической активности между сторонами», – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

Нурлан Бекназаров выступил с предложением повысить социальный статус судебных экспертов, поднимая проблему дефицита кадров в данной отрасли. Он также подчеркнул необходимость улучшения материально-технической базы Центров судебной экспертизы.

Нурторе Жусип выразил обеспокоенность в связи с отсутствием в стране уполномоченного госоргана в сфере демографической политики. В этой связи, по мнению сенатора, демографические вызовы, включая старение населения, неконтролируемую урбанизацию и миграцию, а также чрезмерную смертность населения, остаются без своевременного решения.

Андрей Лукин призвал правительство вернуть социальные льготы военнослужащим и повысить их статус. Для этого предложено внести соответствующие изменения и дополнения в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих».

Суиндик Алдашев высказался о неэффективности работы госпрограмм и нацпроектов по цифровизации. Сенатор призвал проанализировать и учесть все допущенные ранее ошибки при реализации новых программ по цифровизации.

Сергей Карплюк указал на проблемы низкой инвестиционной привлекательности туристической отрасли на примере Акмолинской области и предложил пути решения проблемы, включая законодательные изменения.

#Сенат #Ашимбаев

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