Официально
Сенаторы посетили Карагандинский технический университета им. А. Сагинова

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ерик Султанов и Алимжан Куртаев в ходе своей рабочей поездки в Карагандинскую область встретились с профессорско-преподавательским составом Карагандинского технического университета им. А. Сагинова. 

В ходе встречи депутаты рассказали об основных изменениях в Конституцию, которые сейчас широко обсуждаются в казахстанском обществе.

«Изменения в Конституцию непосредственно отражают запрос казахстанского общества на демократизацию политической системы и обеспечение возможности влиять на государственные решения. Призываю всех проявить гражданское участие и принять активное участие в референдуме 5 июня, все вместе мы сможем поддержать конституционные реформы. Мы верим, что большая часть населения, а особенно молодежь - придут на избирательные участки, чтобы высказать своё мнение по предлагаемым поправкам», - подчеркнул в своей речи Ерик Султанов.

Сенатор Алимжан Куртаев подробно проинформировал профессорско-преподавательский состав о вносимых изменениях в Основной Закон страны. В их числе изменения, касающиеся выборов в районные и областные маслихаты, порядка формирования Сената и Мажилиса Парламента РК, создания Конституционного суда, в который сможет обратиться любой гражданин страны.

Также на встрече были обсуждены основные вопросы, поднятые на прошедших недавно в Сенате парламентских слушаниях по молодежной политике. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам укрепления материально-технической базы объектов образования, трудоустройства выпускников технических университетов и повышения их квалификации.

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Прерванный полет
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
Завершена аккредитация наблюдателей
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Право было одно – работать до изнеможения
За взятку – под стражу
По заслугам – награды
Ливень, авария и протесты
Сквозь струны столетий
Тот день, что год кормит…
В начале всего – слово
Звуки марша раздаются
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Официально
Жанболат Жоргенбаев рассказал о важности участия в референд…
Официально
Владимир Волков: Референдум - это шанс для каждого внести с…
Официально
Сенаторы встретились с будущими IT-специалистами
Официально
Ольга Булавкина рассказала землякам о предстоящем референду…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]