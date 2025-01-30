Сенаторы предлагают выделить дотации Казпочте для оказания социально значимых услуг на селе

Сенат
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Депутаты Сената Парламента предложили рассмотреть вопрос о выделении дополнительных дотаций Казпочте, чтобы она оказывала социальные услуги жителям отдаленных сел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Об этом сегодня в ходе рассмотрения закона по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты сообщил спикер Палаты Маулен Ашимбаев.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, Сенат поддержит развитие Казпочты и сохранение ее филиалов в селах с помощью различных инструментов. К этой работе также будут привлекаться все заинтересованные стороны, госорганы.

«В целом, мы все согласны, что почта играет не просто коммуникационную роль. Ее роль гораздо шире: это социальная функция, доставка медикаментов, что очень важно для здоровья граждан. Сейчас мы видим, что почта развивается и становится серьезным субъектом, помогающим экономическому развитию страны через разные проекты. В этой связи мы, конечно, поддержим такое развитие Казпочты и сохранение ее филиалов с помощью различных инструментов. В рамках рассмотрения бюджета на этот год, в прошлом году депутаты инициировали вопрос о дополнительных дотациях Казпочте для того, чтобы помогать доставлять газеты и журналы в отдаленные села. Понятно, что это затратная процедура: пять-шесть газет и два-три журнала везти в отдаленные села. Для этого нужны машины, сотрудники. Но мы понимаем, что это очень важно для людей, живущих в этих населенных пунктах, поэтому, чтобы помочь мы инициировали и рассматриваем   вопрос о выделении дотаций для такого рода социальных услуг. И просили Министерство цифровизации и другие наши госорганы подключиться и внести эти затраты в соответствующие статьи расходов», – сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова выразила благодарность сенаторам за поддержку деятельности Казпочты и отметила, что системная работа по сохранению и развитию филиалов в отдаленных населенных пунктах продолжается.

Отметим, сегодня депутатами был рассмотрен в двух чтениях и одобрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты».

Закон, как было отмечено, предполагает расширение возможностей почтовых операторов, включая права по вручению почтового отправления третьим лицам благодаря подтверждению через пин-код, а также транспортировку и хранение лекарств и медицинских изделий согласно требованиям законодательства. Также законом уточняется порядок размещения почтоматов и исключается такое понятие как «почтовый ящик».

#Сенат #Ашимбаев #Казпочта #дотации

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