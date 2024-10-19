Сенаторы приняли участие в эко-акции «Таза Қазақстан» в столице

Экология
56

Депутаты и сотрудники аппарата Сената парламента приняли участие в общегородском субботнике в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», которая была инициирована Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

Экологическая акция с участием сенаторов в преддверии Дня Республики прошла в парке, расположенном между проспектом Туран и улицами Динмухамеда Кунаева, Кабанбай батыра и Достык.

Свой вклад в озеленение внесли не только депутаты, сотрудники аппарата Сената со своими семьями, но и члены Клуба экспертов при Сенате, а также выпускники Школы аналитики, активно поддерживающие инициативу по обеспечению чистоты столицы. Около 100 человек сегодня высадили 200 саженцев различных деревьев – яблони, черемухи и ирги.

«По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в стране проходит общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан», которая объединила всех казахстанцев. Это не разовое мероприятие, а системная работа по укреплению в нашем обществе экокультуры, новой общественной этики и патриотизма. Такой подход позволяет вывести вопрос заботы об окружающей среде на уровень повседневной нормы для каждого человека», - отметил Маулен Ашимбаев в ходе беседы с участниками субботника.

По словам Маулена Ашимбаева, важность улучшения экологической ситуации в стране и культивирования бережного отношения к окружающей среде отмечал и в ходе Послания в сентябре текущего года Президент страны Касым-Жомарт Токаев. В этой связи, особое внимание следует уделять принципам экологической ответственности и бережного отношения к природе.

#Астана #Сенат #экология #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Спасибо лесникам за ратный труд
Подведены итоги сельскохозяйственного года
Меньше посеешь, больше пожнешь?
Сразу одиннадцать объектов медицины строят в Панфиловском районе области Жетысу
В Астане торжественно отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева
Сфера медиации нуждается в глубоком реформировании
Будем мониторить подготовку к зиме
День Республики – символ гордости и независимости
Военнослужащие Нацгвардии оказали первую медицинскую помощь
Прожить одну и спасти тысячи жизней
Запущен новый завод
Сенаторы посетили образовательные учреждения в Темиртау в рамках подготовки к Парламентским слушаниям
Волонтеры – подспорье МЧС
Доброе сердце, холодный рассудок, умелые руки
Засоряют Большой Алматинский канал
Археологи РК и КНР проведут совместные раскопки на маршруте Шелкового пути
В Кызылорде гостит «Тасқопа көсемі»
Дайте шанс виртуальной любви
Казахстан принимает участие в международной выставке China Outbound Travel & Tourism
Далее по программе – симбиоз фермеров и продавцов
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
В связи ухудшением погоды закрыты дороги в ряде регионах
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
Рабочие профессии становятся востребованными среди молодежи в области Абай
Казахстан занимает ведущие позиции в регионе по привлечению прямых инвестиций
Восстановить дом семье погибшего в Талгаре подростка поможет акимат области
Профилактические программы по оздоровлению населения реализуют в области Жетысу
3,8 млн детей охвачены профосмотром в Казахстане в январе-сентябре
Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара
Названы победители республиканского чемпионата по керлингу
Поджог дома Шерзата Болата: изъяты улики, проводятся экспертизы
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Принцип «слышащего государства»
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление

Читайте также

Лебеди прилетели на зимовку на озеро Караколь в Мангистауск…
Жидкость для очистки нефтетрубопроводов сливали в почву в Ж…
Столичные школьники приняли участие в экологической акции
Экоакция «Таза бейсенбі» прошла в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]