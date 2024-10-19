Сенаторы приняли участие в эко-акции «Таза Қазақстан» в столице

Депутаты и сотрудники аппарата Сената парламента приняли участие в общегородском субботнике в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», которая была инициирована Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

Экологическая акция с участием сенаторов в преддверии Дня Республики прошла в парке, расположенном между проспектом Туран и улицами Динмухамеда Кунаева, Кабанбай батыра и Достык.

Свой вклад в озеленение внесли не только депутаты, сотрудники аппарата Сената со своими семьями, но и члены Клуба экспертов при Сенате, а также выпускники Школы аналитики, активно поддерживающие инициативу по обеспечению чистоты столицы. Около 100 человек сегодня высадили 200 саженцев различных деревьев – яблони, черемухи и ирги.

«По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в стране проходит общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан», которая объединила всех казахстанцев. Это не разовое мероприятие, а системная работа по укреплению в нашем обществе экокультуры, новой общественной этики и патриотизма. Такой подход позволяет вывести вопрос заботы об окружающей среде на уровень повседневной нормы для каждого человека», - отметил Маулен Ашимбаев в ходе беседы с участниками субботника.

По словам Маулена Ашимбаева, важность улучшения экологической ситуации в стране и культивирования бережного отношения к окружающей среде отмечал и в ходе Послания в сентябре текущего года Президент страны Касым-Жомарт Токаев. В этой связи, особое внимание следует уделять принципам экологической ответственности и бережного отношения к природе.