Сенаторы вернули в Мажилис проект Бюджетного кодекса

Сенат,Мажилис,Экономика
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании вернул в Мажилис со своими попрравками проект Бюджетного кодекса и сопутствующие поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона «О концессиях», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как говорится в заключении к документу, в ходе обсуждения Бюджетного кодекса и подготовки его ко второму чтению с учетом замечаний и предложений головного комитета, комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый Мажилисом кодекс.

Так, в статье 30 в расходах республиканского бюджета предусмотрены расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и проведение аварийно-спасательных работ. Расходы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог между сельскими населенными пунктами должны осуществляться за счет областного и районного бюджета. В связи с чем данные расходы сенаторы исключили из расходов сельского округа.

Также предлагается средства на развитие и реконструкцию объектов пастбищной инфраструктуры отнести к расходам районного и сельского бюджетов, поскольку эти функции предусмотрены отраслевым Законом Республики Казахстан «О пастбищах».

В целях обеспечения принципа открытости бюджета предлагается статью 40 дополнить нормой по обеспечению публикации центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и местными исполнительными органами ежемесячных отчетов об исполнении консолидированного, государственного, республиканского и местных бюджетов; а также об исполнении областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа соответственно.

В целях объективной оценки эффективности применяемых налоговых льгот предлагается статью 54 дополнить нормой, где центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета для формирования аналитического отчета должен представлять в уполномоченный орган по бюджетной политике сведения об объемах примененных налогоплательщиками налоговых льгот.

В статье 63 кодекса предложено включить норму по рассмотрению Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан результатов мониторинга за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда.

В целях эффективного и рационального использования средств, выделенных из Национального фонда, а также для достижения результатов по увеличению валютных активов Национального фонда РК до 100 млрд долларов в 2030 году статья 115 дополнена нормой по обязательному возврату использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в Национальный фонд.

В целях обеспечения возврата средств, отвлеченных из республиканского бюджета в рамках договора поручительства и регламентации срока его действия, предлагается предусмотреть в статье 145 норму по их возврату, а также норму, предусматривающую основание прекращения действия поручительства государства.

Также внесены изменения, корреспондирующие нормы Кодекса, и связанные с правилами юридической техники.

#мажилис #Сенат #проект #бюджет #кодекс

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