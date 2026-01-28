Фото: НОК

Представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала второй на Открытом чемпионате Италии в Поцце-ди-Фассе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК



Казахстанка отметилась серебряной медалью в слаломе. Первое место заняла итальянка Франческа Фанти. На третью ступень пьедестала поднялась Валентина Филл (Италия). Также в НОК отметили, что ранее наша спортсменка завоевала «золото» на турнире FIS. Александра Скороходова представит Казахстан на Олимпийских играх-2026.