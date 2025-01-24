Серик Калимбаев: Хоккей на траве – моя религия

Он 11 раз выигрывал чемпионат страны, пять раз поднимал над собой Кубок Советского Союза и дважды – Кубок европейских чемпионов. Когда распался СССР, выступал в Италии, а после завершения спортивной карьеры ушел в другую сферу. Но через десяток лет вернулся, сказав: «Я нашел то, что искал многие годы».

– От судьбы, говорят, не уйдешь, – замечает Серик Ахметович. – Так и в моем случае. После развала Союза мы стали свидетелями того, как хоккей с мячом и хоккей на траве практически прекратили существование в Казахстане. Хотя традиции у нас были очень хорошие. Достаточно сказать, что команда «Динамо» 19 раз выигрывала чемпионат СССР, дважды становилась обладателем Кубка европейских чемпионов. А тут – полнейший хаос.

На плаву оставалась только женская команда в летнем виде, которой занимался Саян Шаймерденов. Но после его смерти и сборная, и клуб распались. И пять лет этот вид спорта находился в забвении, пока я однажды случайно не встретил редактора газеты «Proспорт» Гения Тулегенова.

За чашкой кофе поговорили о плачевном состоянии нашего вида спорта. А через неделю на первой полосе издания вышла проблемная статья с моим мнением. Не прошло и недели, как звонит мне бизнесмен, мой одноклубник Беррикказы Сексембаев: «Прочитал материал. Надо бы все обсудить». Так мы и начали возрождение хоккея на траве.

– Какими стали первые шаги в этом направлении?

– Нужно было создать руководящий орган. Президентом избрали тогдашнего министра окружающей среды и водных ресурсов Казахстана Нурлана Искакова. Берикказы Сексембаев стал первым вице-президентом, я – вице-президентом, а генеральным секретарем – наш одноклубник Амид Муратов. Составили план работы и начали действовать.

Сразу скажу: восстанавливать разрушенное было очень сложно. В регионах не верили, что мы сможем вновь поднять этот вид спорта на должный уровень. Но наше стремление, энтузиазм и где-то настырность помогли сдвинуть с места тот «камень», который, казался, неподъемным. Спасибо надо сказать местным энтузиастам и любителям спорта. Помню, как часа два беседовали с тогдашним акимом Алматинской области Сериком Абикеновичем Умбетовым. И наша встреча закончилась тем, что он дал согласие стать президентом республиканской федерации.

Выбор был правильным. Авторитетный руководитель сделал очень многое для хоккея на траве. Благодаря ему сегодня в Талдыкоргане мы имеем единственную в стране спортивную арену, соответствующую всем стандартам требований. Это в первую очередь поле с искусственным травяным покрытием.

Иногда говорят, что таких полей много в республике. Да, они есть, но – чисто футбольные. Для нашего вида высота ворса травяного покрытия должна быть очень короткой. Для примера скажу, что в таких странах Европы, как Нидерланды, Германия, Бельгия, полей для хоккея на траве сотни. Отсюда и результаты. В мире они располагаются на передовых позициях.

Начали прогрессировать в летнем хоккее представители Чили, Канады, США, Франции. Потому что они уделяют внимание инфраструктуре. Имея в наличии 8–10 арен, эти страны сумели подняться в рейтинге на высокие позиции. Уверен, будь у нас примерно столько же полей для хоккея на траве, мы бы тоже шагнули вперед.

– В рейтинге на верхних ступенях много европейских стран. А ведь ранее наблюдалась гегемония представителей Азии...

– Индия и Пакистан продолжают занимать высокие места в мировом рейтинге. Индийские хоккеисты – восьмикратные чемпионы Олимпийских игр. У них тоже был спад. Но они смогли вернуться на передовые рубежи. На последних летних Играх в Париже стали бронзовыми призерами. А победила команда Нидерландов, с которой мы когда-то играли на равных.

Помню, как в далеком 1982 году наш динамовский коллектив встречался с представителями этой страны в финале Кубка евро­пейских чемпионов. «Динамо» тогда дважды победило многократного чемпиона Нидерландов, который в то время считался лидером мирового хоккея на траве.

К слову, наше «Динамо» – единственная советская команда, дваж­ды выигравшая Кубок европейских чемпионов

– А из того динамовского состава, кто, на Ваш взгляд, был самым талантливым игроком?

– Отмечу двоих. Первый – легенда клуба Мурат Жексенбеков, который держал клюшку не как все. У него хват был другой. Он играл последнего защитника. Кстати, это единственный хоккеист «Динамо», кто выигрывал чемпионат СССР 19 раз. Второй – Олег Загороднев, забивавший решающие голы. Одним словом, бомбардир.

– Но и Вы, играя в полузащите, забили за карьеру 58 голов...

– Не знаю, откуда такая статистика. По моим подсчетам, я забил больше…

– Не могу не спросить о Вашей нереализованной мечте в хоккее...

– Предел мечтаний каждого спортсмена – участие в Олимпийских играх. Я находился в сборной СССР. Готовился к Олимпиаде 1980 года. Однако в состав не попал. Наверное, был молод, не созрел для этого. Тогда наши стали бронзовыми призерами главных стартов четырехлетия. И в составе той команды было семь динамовцев из Алма-Аты.

После этого меня продолжали вызывать на сборы сборной СССР. И малым утешением стали золотые медали соревнований «Дружба-84». Они проводились среди стран социалистического лагеря, которые бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе (США).

Готовился я и к Олимпийским играм 1988 года, которые состоя­лись в Сеуле. Но тренерский штаб во главе с Михаилом Осинцевым тоже вычеркнул меня из списка кандидатов на поездку в Южную Корею.

– Давайте вернемся к сегодняшней работе федерации. Есть ли успехи в организационном плане?

– С 70-го места в рейтинге наша женская команда поднялась на 30-е. И это всего за несколько лет. Больших успехов мы достигли в индор-хоккее. Достаточно сказать, что наши девушки – пятикратные чемпионки Кубка Азии. Четырежды они выступали на чемпионатах мира.

Есть достижения и в мужском индор-хоккее. Сборная РК трижды играла в финале Кубка Желтого континента. Также дважды она представляла страну на мировом первенстве. Все это говорит о том, что мы развиваемся. На данный момент в республике действуют 12 региональных федераций. В их составе – четыре клуба. Проходят чемпионаты страны как среди детских, так и среди взрослых команд. Самое главное – растет массовость. Отмечу такие города, как Тараз, Талдыкорган, Шымкент, Алматы, Уральск и другие, где люди с пониманием относятся к олимпийскому виду спорта.

К примеру, акимат Алматы при СДЮШОР № 2 открыл отделение хоккея на траве. Это уже успех. Дети, как показывает опыт, шлифуют мастерство и пополняют национальные команды разных возрастов. Правда, порой не хватает инвентаря. Свои клюшки мы не производим. Привозим из Европы. Дороговато. Но спасибо, что отдельные граждане оказывают посильную помощь. Это к тому, что недавно алматинские юные хоккеисты получили подарок из Бельгии. Это рюкзаки с амунициями хоккеистов. Их через посольство Казахстана прислали в знак благодарности супруги Фукс – Леонель и Ирина, бывшая алматинка.

Они летом отдыхали в Казах­стане.­ И их дети занимались в это время в спортивной школе. Когда уезжали, сказали: «Мы хотим вам помочь». Благодаря казахстанскому посольству в этой стране и семейной чете Фукс у нас завязалась переписка с бельгийской федерацией. Их представители предложили помощь в обучении казахстанских тренеров.

И это сотрудничество между нашими странами будет стимулировать не только спортивный рост хоккея на траве в республике, но и дипломатические отношения между Казахстаном и Бельгией.

– И напоследок такой воп­рос: сможет ли в будущем Казахстан­ стать участником Олимпийских игр?

– Перспектива есть всегда. Но надо трудиться, не покладая рук. Приведу слова нынешнего президента федерации хоккея на траве Беррикказы Сексенбаева. В одном из своих интервью он сказал: «Мы в спорте сильны, у нас здоровая нация и амбиции, и для победы надо приложить немного усилий».