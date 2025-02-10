Серия краж с промышленных предприятий раскрыта в Караганде

В конце ноября и середине декабря прошлого года в полицию поступили сообщения о кражах ноутбуков, радиаторов, холодильников и медного кабеля с трех предприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общий ущерб составил 3,2 млн тенге. Группа сотрудников Михайловского отдела полиции выявила схожий способ совершения преступлений. В ходе расследования появилась информация о причастности к кражам 16-летнего жителя Караганды, а также двух подростков в возрасте 13 и 14 лет.

Собрав достаточное количество доказательств, полицейские задержали подозреваемых.

Часть похищенного имущества изъята, а поиск остального продолжается. Старший подозреваемый взят под стражу, а младшие – под подписку о невыезде. Действия каждого из них будут оценены по завершении следствия.