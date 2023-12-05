"Серые" схемы при легализации авто выявили прокуроры

Данной ситуацией воспользовались злоумышленники, действия которых транспортные прокуроры зафиксировали в Алматы, ЗКО и ВКО. Предварительный ущерб государству составил более 400 млн тенге. Проверка в других регионах продолжается.

Так, 13 апреля один из таких недобросовестных граждан поставил на казахстанский учет пригнанную из-за границы машину марки «Toyota Highlander», предоставив фиктивные документы, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства в Кыргызстане от 2021 года и договор купли-продажи.

"В их подложности прокуроры удостоверились посредством сверки сведений с американскими сайтами, которая показала, что названный автомобиль был реализован 12 октября 2022 года на аукционе «Copart» и ввезен в страну в апреле 2023 года. Тем временем, согласно правилам, на иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года, легализация не распространялась. Эти обстоятельства прямо показывают на наличие признаков того, что отдельные лица, зная об основных условиях и сроках легализации, уклонились от уплаты государственных платежей на сумму свыше 2 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что только по Алматы выявлено 160 аналогичных фактов.

В этой связи, транспортными прокурорами внесены акты надзора с постановкой вопроса о принятии мер по возмещению ущерба государству и привлечении виновных к ответственности. Собранные материалы направлены в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения по статьям 195 и 361 УК РК.

Напомним, в период действия акции было легализовано более 200 тыс. иностранных автомобилей.

Ранее аферист обещал астанчанину легализовать авто за 1,5 млн тенге.