Сезон отпусков: как домушники проверяют квартиры, и как обезопасить жилище от них

В весенне-летний период заметно активизируются воры-домушники. Для них лето – "бархатный сезон", так как многие граждане находятся в разъездах. Совершаются квартирные кражи в основном днем, когда все находятся на работе и учебе. Зимой и в межсезонье, как правило, злоумышленники не рискуют проникать в жилища, так как хозяева могут оказаться дома. О том, как домушники проверяют квартиры, какие метки они оставляют, чтобы выяснить алгоритм жизни владельцев, рассказал для сайта Polisia.kz заместитель начальника управления организации раскрытия краж чужого имущества департамента криминальной полиции МВД РК Самат Кусетов, передает Kazpravda.kz.

Как пояснил спикер, зачастую воры выбирают квартиры, расположенные на первом или втором этажах, имеющие пластиковые окна без решеток, а также квартиры, где окна расположены рядом с газовой трубой, козырьком или пожарной лестницей. Кроме того, злоумышленники могут проникнуть в квартиры с "простыми" замки на входных дверях, которые опытный вор вскроет за 5 минут. Также немаловажную роль играет отсутствие камер видеонаблюдения на входе в подъезд и внутри, что только на руку преступникам.

Чего боятся квартирные воры?

Квартирные воры – далеко не глупые люди. Совершение квартирной кражи – это преступление, к которому нужно готовиться. Это не так, чтобы идти наобум, все по пути трогать, ломать и проникать. Каждый квартирный вор перед тем, как идти на преступление, все тщательно планирует: изучает местность, район, жилые комплексы, наличие камер видеонаблюдения и сигнализации. Домушники боятся "засветить" свое лицо, поэтому часто кражи они совершают в перчатках, масках и головных уборах, чтобы максимально скрыть лицо и не оставить отпечатков пальцев.

Что делает вор-домушник после проникновения в жилье?

Первое, что делает вор после проникновения в квартиру – ищет что-то ценное. Он не будет тратить на это много времени и начнет "мониторить" квартиру. Элитная квартира – значит, у них есть где-то сейф. Он его начинает искать в спальне, под кроватью, на балконе и в шкафах. Если не находит, начинает искать возможные тайники, где могут находиться деньги – под матрасом, ковром и даже в холодильнике. В основном воры работают в группе: если один взламывает, второй стоит на “шухере”.

Что чаще выносят домушники из квартир? Можете перечислить “любимые” вещи воров?

Чаще чего это денежные средства, электроника, телефоны, а также ювелирные и золотые изделия, то есть, те предметы, которые можно незаметно для окружающих вынести с собой, перепродать или сдать в ломбард. И вещи, которые не вызывают подозрения. Например, ты выходишь из подъезда, а в руках небольшая сумка или рюкзак – это не вызывает подозрения у окружающих.

Как часто ворами оказываются знакомые жертв кражи? Как они выбирают жертв?

Не исключено, что квартирные кражи совершают и лица из числа близкого окружения граждан – родственники, няни и даже сотрудники клининговых компаний. Они часто бывают у них дома и знают, что где находится и какие драгоценности есть.

В целом, все домушники перед тем, как совершить кражу, незаметно проверяют квартиры. Они оставляют метки исключительно для себя, чтобы выяснить алгоритм жизни владельцев квартиры. Например, незаметно для окружающих вставляют в дверь спичку, волосинку или нитку, бросают на коврик монету или другой незаметный предмет. На следующий день приходят на проверку, если предмет все еще лежит – значит дом пустует. Также воры наблюдают за тем, горит ли свет в квартире, крутятся ли цифры на счетчиках, забирают ли корреспонденцию из почтового ящика.

Какая самая популярная преступная схема по способу проникновения в квартиру?

По способу популярности совершения квартирных краж одним из первых можно выделить отжим пластикового окна. Вскрыть такое окно можно любой отверткой или монтировкой. Далее – это взлом замка и подбор ключей. Также, часто в частных секторах и общежитиях многие не закрывают двери. Думают, что там все "свои", на самом же деле они тоже могут стать жертвами воров. Обычно в таких случаях преступники заходят домой и крадут то, что лежит на видном месте. Могут забрать сумку, которая висела в прихожей или залезть в карман куртки.

Каковы причины того, что иногда квартирные кражи так и остаются нераскрытыми?

Квартирные кражи – одно из наиболее распространенных видов преступлений. Все зависит от времени сообщения о преступлении, наличия свидетелей, результатов проведенного осмотра места происшествия и дальнейших оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению обстоятельств, имеющих значение для дела.

Сколько квартирных краж было выявлено в текущем году и наблюдается ли снижение их количества?

В целом, в результате принимаемых мер за последние 5 лет количество квартирных краж снижено на 33,4%. Если в 2017 году было зарегистрировано более 37 тысяч преступлений, то в 2021 году не более 12 тысяч. Аналогичная тенденция снижения их совершения сохраняется и в текущем году с 5233 до 5226 фактов. Также с начала года задержано 1457 квартирных воров, в том числе 61 вор-гастролер, 92 преступные группы и пресечена деятельность одной ОПГ. Больше всего фактов квартирных краж зарегистрировано в Алматинской области, далее в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, а заключает четверку город Алматы.

Отмечу, что сейчас реализуются ведомственные программы МВД по защите имущества, предусматривающие комплекс мероприятий по противодействию квартирным кражам. Во дворах жилых домов уже установлено более 68 тысяч камер видеонаблюдения, а свыше 22 тысяч оборудованы по инициативе самих жильцов.

Кроме того, в Уголовный кодекс внесены изменения по ужесточению наказания за неоднократность, а также совершение краж с проникновением в помещения – статья 188. Перевод указанных признаков в разряд тяжких преступлений, исключает возможность ухода подозреваемых лиц от ответственности в связи примирением сторон, а также усиливает профилактику краж.

Что Вы можете посоветовать гражданам, чтобы обезопасить свое жилище от проникновения преступников?

Есть "лайфхаки", которые могут защитить квартиру от домушников в период вашего длительного отсутствия. Например, повесьте белье сушиться на балкон, не оставляйте открытыми форточки и задерните шторы. Постарайтесь наладить дружественные отношения с соседями и попросите их регулярно вынимать почту из вашего почтового ящика. А в случае, если соседи сдают квартиру, попросите их по возможности знакомить вас со своими постояльцами. В частных домах наклейка на двери "Объект находится под охраной" или "Внутри злая собака" также окажет должное влияние на воров. Ну а если на пороге незнакомый человек, который требует открыть дверь, представляясь полицейским, работником социальной защиты и т.д., не спешите открывать. Перезвоните в указанную организацию и спросите, действительно ли у них работает такой сотрудник.

Вместе с тем для обеспечения полноценной сохранности своего жилища, необходимо принимать в этом личное участие и соблюдать самые простые нормы безопасности. Рекомендуем установить дверь с хорошими замками – чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. Также не стоит забывать, что воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Поэтому лучше установить стационарные решетки, ведь их практически невозможно распилить или сорвать. К тому же есть такая услуга как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком, и даже при взрыве оно просто деформируется, а не разобьется. Еще один способ защитить окна – рольставни. Такие "жалюзи" отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются и закрываются нажатием кнопки. Желательно установить профессиональную сигнализацию или автономную GSM-сигнализацию. Так, если преступники проникнут в Ваше жилище, устройство рассылает SMS-сообщения или звонит на телефон хозяина, а хозяин в свою очередь вызывает полицию.