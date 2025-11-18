По состоянию на 14 ноября привито 148 948 человек

Фото: акимат Астаны

В столице отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, характерный для осенне-зимнего периода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

С начала эпидемического сезона в Астане зарегистрировано 82 520 случаев ОРВИ, что на 6 % выше показателя прошлого сезона. Среди детей до 14 лет зафиксировано 48 074 случая (58 %). За последнюю неделю заболеваемость составила 23 002 случая, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Всего за сезон госпитализирован 1 861 пациент, включая 190 беременных женщин и 577 детей до года. Среди отрицательных образцов выявлено 101 негриппозный вирус, включая риновирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп и РС-вирус, а также микст-инфекции. В текущем сезоне актуальны штаммы A(H1N1), A(H3N2) и B, все включены в противогриппозную вакцину.

По состоянию на 14 ноября привито 148 948 человек, включая медицинских работников, беременных и группы риска.

Эксперты подчёркивают: грипп A(H3N2) - циркулирующий сезонный вирус, известный с 1968 года. Он регулярно фиксируется в рамках ежегодного эпидсезона и не является новым штаммом.

Согласно прогнозу ВОЗ, в сезоне 2025–2026 годов актуальны три штамма: A(H1N1), A(H3N2) и B - все они включены в состав текущей противогриппозной вакцины.

В школах заболеваемость не превышает 20 % в классе, что позволяет сохранять кабинетную систему. При росте заболеваемости до 20-30 % обучение частично переводится в дистанционный формат, а при 30 % и выше - полностью онлайн. Меры вакцинации и профилактики позволяют минимизировать тяжёлые случаи заболевания.

По состоянию на 13 ноября стационарное лечение в столичных инфекционных стационарах получают 359 пациентов, ещё 4574 человека наблюдаются амбулаторно.

Врачи настоятельно призывают жителей столицы соблюдать основные меры профилактики, включая ношение масок в местах массового пребывания людей, регулярное мытьё рук, проветривание помещений и отказ от посещения мест скопления людей в период подъёма заболеваемости. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлинику или фильтр-кабинеты.